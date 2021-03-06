CBS заплатит до $9 млн за показ интервью с принцем Гарри и Меган Маркл

Телеканал CBS заплатит до $9 млн в качестве лицензионного сбора за возможность показать интервью Опры Уинфри с принцем Гарри и его супругой Меган Маркл. Об этом 5 марта сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с деталями сделки.

По словам собеседников издания, в рамках соглашения с продюсерской компании Опры Harpo Productions вещатель CBS заплатит от $7 до $9 млн.

Кроме того, источникам стало известно, что возможность размещения 30-секундной рекламы во время трансляции интервью будут стоит компаниям около $325 тысяч, что почти вдвое выше обычной цены.

При этом пресс-секретарь супружеской пары заявил, что им компенсацию за интервью не будут выплачивать.

Как напоминает «Газета.ру», двухчасовая беседа Опры Уинфри с принцем Гарри и Меган Маркл будет показана в эфире CBS в воскресенье, 7 марта, в 20:00 (04:00 8 марта мск). По данным СМИ, пара впервые прокомментирует свое решение покинуть британскую королевскую семью и расскажет о переезде в США.

19 февраля принц Гарри и его супруга Меган Маркл объявили, что не вернутся к исполнению официальных обязанностей членов королевской семьи. В связи с этим супруги больше не смогут оставаться патронами ряда спортивных, военных и благотворительных организаций, а также британских учебных заведений. Эти роли перераспределят между другими представителями монаршей семьи.

По словам Принца Гарри, он отказался от жизни в королевской семье, потому что британская пресса «разрушала» его психическое здоровье.

В январе прошлого года герцог и герцогиня Сассекские заявили о желании отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца. После долгих обсуждений они получили это право, несмотря на разочарование королевы Елизаветы II.