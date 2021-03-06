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Подлодку «Дмитрий Донской» назвали в США подводным монстром

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Советские атомные подводные лодки проекта 941 типа «Акула» (по классификации НАТО — «Тайфун») пугают своими размерами, пишет американское издание Popular Mechanics 3 марта.

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Отмечается, что всего в СССР было выпущено пять таких «подводных монстров», однако на сегодняшний день на вооружении российского флота остался только крейсер «Дмитрий Донской». Его длина составляет 172,5 м, ширина — 23,16 м, а высота — 11,58 м.

«Эти гиганты времен холодной войны до сих пор остаются крупнейшими из когда-либо построенных подводных лодок. Каждая подводная лодка была <...> шире, чем средний американский дом, и почти в три раза выше», — пишет автор статьи.

По его словам, подлодка вмещала в себя 20 баллистических ракет Р-39, а также ряд «беспрецедентных преимуществ» для команды таких как солярий, бассейн и сауна.

Журналист представил в материале сравнение российской субмарины с американской подлодкой типа «Огайо». Он подчеркнул, что, хотя длина крейсеров отличается незначительно, российская подлодка значительно выше и шире.

«Возможно, никогда не будет такого большого класса подводных лодок, как «Тайфуны», но никогда не говори «никогда», — заключил автор.

13 февраля американское издание The Diplomat назвало активное развитие инновационных технологий в сфере атомных подводных лодок ВМФ России угрозой для НАТО.

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