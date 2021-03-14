 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Наука
Астронавты NASA завершили монтажные работы на МКС в открытом космосе
Общество
В центре Гамалеи начали испытания препарата против устойчивости к антибиотикам
Спорт
Биатлонистка Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира
Мир
Авианосец ВМС США начал операции в восточном Средиземноморье
Общество
Гинцбург рассказал о разработке в России вакцины от аллергии на орехи
Спорт
«Зенит» разгромил «Ахмат» со счетом 4:0 в матче «Тинькофф РПЛ»
Мир
Новую вспышку птичьего гриппа зафиксировали в Японии
Мир
Кравчук допустил развертывание широкомасштабного конфликта в Донбассе
Спорт
Биатлонистка Гореева стала первой в спринте на этапе Кубка IBU
/

Собачка Баскервилей: обманчивая внешность французского кроссовера

Тест-драйв Peugeot 2008 на серпантинах Абхазии
Фото: Peugeot
Главный слайд
Начало статьи
Собачка Баскервилей: обманчивая внешность французского кроссовера
2021-03-05 18:31:49">
2021-03-05 18:31:49
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Длинные светящиеся клыки и холодные тонкие зрачки в темноте выглядят устрашающе, но вынырнувший из кромешной абхазской темноты автомобиль скорее вызовет улыбку, а не испуг. Саблезубый хомяк? Собачка Баскервилей? Привидение страшное, но симпатичное. Новый кроссовер Peugeot 2008 удивляет и даже иногда ставит в тупик. Почему — в материале «Известий».

Подсмотрено у Лады

Говорите, кроссоверы это скучно? Говорите, все новинки похожи одна на другую? Сначала мы дивились новой Mazda CX-30, а теперь пришел черед оцепенеть перед Peugeot 2008. Даже указатели поворота у этих автомобилей «тикают» иначе.

Собачка Баскервилей-18
Peugeot

Габариты Peugeot 2008: 4300×1770×1550 мм. Колесная база — 2605 мм

Фото: Peugeot

Французы славятся дизайнерскими способностями и умением сделать «не как у всех». Особенно славилась этим именно компания Peugeot: взгляните хоть на модель 201 BR начала 1930-х. Вот и новый 2008 не похож на другие автомобили, хотя в сложной огранке кузова можно обнаружить «иксы», почти как на родных нам Vesta или Xray.

Пыль и брызги: «народный» кроссовер встретился с «Каспийским монстром»
Тест-драйв нового Renault Duster в Дагестане

Любимый прием дизайнеров Peugeot — штриховка. Она нанесена и на решетку радиатора и на заднюю стойку и даже на низ бампера, что не особо практично, так как дизайнерские элементы забиваются грязью и снегом.

Морской бой и мягкий углепластик

В Peugeot ты смотришь на приборы поверх руля — это давно стало особенностью французской марки. Приборная панель завораживает трехмерностью — благодаря проекционному дисплею, стрелка навигатора и цифры спидометра как бы парят в воздухе. Человеку, родившемуся в СССР, она напомнит игровой автомат «Морской бой». Приборку можно сконфигурировать по-разному, но всегда это будет полотно художника-авангардиста.

Внутри салона много странного. Углепластиковые панели неожиданно оказываются мягкими. Автоматический режим стеклоочистителей выключается нажатием подрулевого рычажка вниз и выключается также. Лобовое стекло снабжено обогревом зоны щеток и узкой линии вдоль левой стойки, куда щетки сметают снег. В сочетании тумблеров и сенсорных кнопок решительно невозможно разобраться, как и в меню мультимедийной системы — нужный пункт находишь, если повезет. Все сделано так, будто земной кроссовер проектировали инопланетяне.

Собачка Баскервилей-6
Peugeot

У багажника внушительное подполье, под ним еще прячется запаска. Сложив спинки заднего дивана объем багажного отсека можно увеличить с 434 до 1467 литров

Фото: Peugeot
Собачка Баскервилей-5
Peugeot

Двигатель 1,2 с «механикой» развивает 100 л.с., а с «автоматом» — 130 л.с. Разрешено использование 92-го бензина. Межсервисный интервал — год или 10 тыс км

Фото: Peugeot
Собачка Баскервилей-4
Peugeot

Выхлопные патрубки — не бутафория

Фото: Peugeot
Собачка Баскервилей-3
Peugeot

Базовый размер колес — 16 дюймов, максимальный — 17 дйюмов

Фото: Peugeot
Собачка Баскервилей-2
Peugeot

У топ-версии особая штриховка решетки радиатора

Фото: Peugeot
Собачка Баскервилей-1
Peugeot

В базовой версии фары галогенные, в топовой светодиодные с автоматическим дальним

Фото: Peugeot
Мазда о потерянном времени: умеет ли новый кроссовер телепортироваться
Тест-драйв нового кроссовера российской сборки Mazda CX-30

В то же время Peugeot едва ли не первый автопроизводитель, додумавшийся сделать рабочую подставку под смартфон — с нее мобильник не падает даже на грунтовке. Если подставка не нужна, то превращается в крышку отсека с индукционной зарядкой. Конечно, к ее конструкции можно придраться: смартфон располагается низковато, приходится отвлекаться от дороги. К тому же кабель для зарядки нужен с гнутым разъемом. Но у конкурентов пока нет ничего и близкого по удобству.

Мультимедийная система поддерживает Android Auto и Apple Carplay, поэтому карты можно вывести на центральный дисплей. Кстати, летом в «Андроиде» и «Карплее» появится навигатор, так что отдельное крепление под телефон не будет уже столь актуально, как раньше.

Рослым водителям крохотный руль, вероятно, покажется неудобным, зато передние кресла хороши без оговорок, по крайней мере те, со спортивным профилем, что предлагаются для топ-версии GT.

Принцесса Богемии: преображение чешского лифтбека
Тест-драйв новой Skoda Octavia

Скромная обстановка

На второй ряд и багажник французской (или инопланетной) фантазии уже не хватило — у заднего дивана нет даже подлокотника, не говоря о регулировке спинок и подогреве. Из благ цивилизации — только две розетки. Забавно, что крепления для детских сидений аккуратно застегиваются на молнии.

Сиденья плоские и не особо удобные, а вздернутая подоконная линия и высокий центральный тоннель создают ощущение тесноты и низкой посадки. При этом запас воздуха над головами есть, и тесно здесь если и будет, то ногам высоких пассажиров. В сравнении с предыдущим поколением 2008-го, с его хитрой двухступенчатой крышей, простора здесь побольше. Хотя и не по всем направлениям: в плечах задний ряд стал теснее.

Собачка Баскервилей-19
Peugeot

Дорожный просвет — 174 мм, стальная защита картера предлагается уже в базовой версии

Фото: Peugeot
Рептильно-зеленый: как себя чувствует немецкий спорткар зимой
Тест-драйв Porsche 911 Carrera S

Багажник простоват — стенки обиты жестким пластиком, а электропривод двери нельзя заказать даже в максимальной комплектации. Зато есть двойной пол, с удобной, фиксирующейся в поднятом положении крышкой и к тому же с нарядной хромированной ручкой. В подполье можно разместить набор автомобилиста, щетку и зимние заглушки, которые требуется устанавливать в мороз на воздухозаборники — еще одна особенность Peugeot.

Жажда скорости

Устроен этот необычный автомобиль без особых изысков. Спереди, как и у большинства других кроссоверов, стойки McPherson, сзади — полузависимая балка. Впрочем, французы — мастера настраивать подвески, даже самые простые. Вот и новый 2008 настроен по-боевому, на разбитой дороге он покажется жестковатым. Подвеска громко отрабатывает ямы, в районе крыши что-то бренчит, а траекторию то и дело приходится корректировать рулем.

Если же попадется серпантин с относительно целым покрытием, плотная подвеска 2008-го — как раз то, что надо. Руль, казавшийся на небольших скоростях очень легким, как будто не связанным с колесами, в поворотах наливается тяжестью. Этот автомобиль провоцирует ехать быстро.

Собачка Баскервилей-15
Peugeot

Внедорожные режимы переключаются не шайбой, как раньше, а клавишей

Фото: Peugeot
Собачка Баскервилей-14
Peugeot

Тумблеры сочетаются с сенсорными кнопками

Фото: Peugeot
Собачка Баскервилей-12
Peugeot

Климат-контроль однозонный

Фото: Peugeot
Собачка Баскервилей-11
Peugeot

Можно настроить не только графику, но и цвет приборной панели

Фото: Peugeot
Собачка Баскервилей-10
Peugeot

Виртуальная приборная панель с 3D-эффектом

Фото: Peugeot
Собачка Баскервилей-9
Peugeot

В топ-версии предлагаются спортивные сиденья с функцией массажа. Обивка кожей наппа — опция

Фото: Peugeot
Собачка Баскервилей-8
Peugeot

Руль необычной формы и размера. Верх передней панели мягкий, как и вставки под углепластик

Фото: Peugeot
Собачка Баскервилей-16
Peugeot

Крышка отсека с индукционной зарядкой превращается в держатель для мобильного телефона. У розеток USB два формата

Фото: Peugeot
Собачка Баскервилей-13
Peugeot

Даже в топ-версии задний диван лишен подлокотника и подогрева

Фото: Peugeot

Трехцилиндровый турбомотор (130 л. с.) и шестиступенчатый «автомат» тоже не любят медлить — появляются толчки, вибрации. Мотор охотно откликается на педаль газа и забавно рычит, но динамика вполне обычная: разгон до «сотни» занимает около 11 секунд. Особого спортрежима здесь нет и, наверное, для такого автомобиля он не нужен. Но зачем тогда так азартно настраивать шасси. Мотор все время хочется крутить, поэтому в горах, при относительно свободном движении, Peugeot 2008 показал расход в районе 9 л, при заявленных 6,4 л в смешанном цикле.

От «Весты» до «Майбаха»: какие новинки ждать в 2021 году
Самые интересные премьеры российского автомобильного рынка

В Европе доступна и более шустрая версия с форсированным до 155 л. с. мотором и 8-ступенчатым «автоматом», но в PSA пока не решили, везти ли ее к нам.

Грязный прием

Во второй день испытаний Абхазию завалило снегом и местным водителям, в основном не признающим зимнюю резину, пришлось непросто. Приличный дорожный просвет и стальная защита снизу позволяют маленькому «Пежо» перебираться через снежные наносы. Система стабилизации работает резко, дергая машину так, что она сбивается с курса, да еще и душит мотор. Увереннее всего 2008 едет с выключенной противобуксовочной системой. Либо в режиме «грязь» хваленой системы Gripcontrol, а не «снег», как можно было предположить. Забраться автомобиль может далеко в горы, но электроника все же не заменит полного привода.

Цена уникальности

Peugeot 2008 предпочитает серпантины, а не бездорожье, опрокидывая с ног на голову представления о кроссовере. Впрочем, его как раз и будут выбирать за непохожесть на другие машины. Конечно, покупатель вынужден будет мириться с эргономическими странностями, но в награду получит не только дизайн высшей пробы — характер у маленького кроссовера задорный.

Собачка Баскервилей-20
Peugeot

До 100 км/ч версия с «автоматом» разгоняется за 10,8 секунды. Средний расход — 6,4 литра на «сотню»

Фото: Peugeot

Чтобы по-настоящему выделится — нужно не экономить. У базовой версии с «механикой» (1 млн 639 тыс), менее мощный мотор, скучные галогеновые фары, стальные колеса с колпаками и обычные стрелочные приборы. Трехмерная приборная панель есть в средней комплектации за 1 989 тыс. рублей, а топ-версия GT с эффектными полосками в фарах будет стоить 2,1 млн рублей. За кожаный салон, мультимедийную систему, люк и яркий цвет кузова все равно придется платить дополнительно.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021