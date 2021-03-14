Собачка Баскервилей: обманчивая внешность французского кроссовера

Длинные светящиеся клыки и холодные тонкие зрачки в темноте выглядят устрашающе, но вынырнувший из кромешной абхазской темноты автомобиль скорее вызовет улыбку, а не испуг. Саблезубый хомяк? Собачка Баскервилей? Привидение страшное, но симпатичное. Новый кроссовер Peugeot 2008 удивляет и даже иногда ставит в тупик. Почему — в материале «Известий».

Подсмотрено у Лады

Говорите, кроссоверы это скучно? Говорите, все новинки похожи одна на другую? Сначала мы дивились новой Mazda CX-30, а теперь пришел черед оцепенеть перед Peugeot 2008. Даже указатели поворота у этих автомобилей «тикают» иначе.

Собачка Баскервилей-18 Габариты Peugeot 2008: 4300×1770×1550 мм. Колесная база — 2605 мм Фото: Peugeot

Французы славятся дизайнерскими способностями и умением сделать «не как у всех». Особенно славилась этим именно компания Peugeot: взгляните хоть на модель 201 BR начала 1930-х. Вот и новый 2008 не похож на другие автомобили, хотя в сложной огранке кузова можно обнаружить «иксы», почти как на родных нам Vesta или Xray.

Любимый прием дизайнеров Peugeot — штриховка. Она нанесена и на решетку радиатора и на заднюю стойку и даже на низ бампера, что не особо практично, так как дизайнерские элементы забиваются грязью и снегом.

Морской бой и мягкий углепластик

В Peugeot ты смотришь на приборы поверх руля — это давно стало особенностью французской марки. Приборная панель завораживает трехмерностью — благодаря проекционному дисплею, стрелка навигатора и цифры спидометра как бы парят в воздухе. Человеку, родившемуся в СССР, она напомнит игровой автомат «Морской бой». Приборку можно сконфигурировать по-разному, но всегда это будет полотно художника-авангардиста.

Внутри салона много странного. Углепластиковые панели неожиданно оказываются мягкими. Автоматический режим стеклоочистителей выключается нажатием подрулевого рычажка вниз и выключается также. Лобовое стекло снабжено обогревом зоны щеток и узкой линии вдоль левой стойки, куда щетки сметают снег. В сочетании тумблеров и сенсорных кнопок решительно невозможно разобраться, как и в меню мультимедийной системы — нужный пункт находишь, если повезет. Все сделано так, будто земной кроссовер проектировали инопланетяне.

Собачка Баскервилей-6 У багажника внушительное подполье, под ним еще прячется запаска. Сложив спинки заднего дивана объем багажного отсека можно увеличить с 434 до 1467 литров Фото: Peugeot Собачка Баскервилей-5 Двигатель 1,2 с «механикой» развивает 100 л.с., а с «автоматом» — 130 л.с. Разрешено использование 92-го бензина. Межсервисный интервал — год или 10 тыс км Фото: Peugeot Собачка Баскервилей-4 Выхлопные патрубки — не бутафория Фото: Peugeot Собачка Баскервилей-3 Базовый размер колес — 16 дюймов, максимальный — 17 дйюмов Фото: Peugeot Собачка Баскервилей-2 У топ-версии особая штриховка решетки радиатора Фото: Peugeot Собачка Баскервилей-1 В базовой версии фары галогенные, в топовой светодиодные с автоматическим дальним Фото: Peugeot

В то же время Peugeot едва ли не первый автопроизводитель, додумавшийся сделать рабочую подставку под смартфон — с нее мобильник не падает даже на грунтовке. Если подставка не нужна, то превращается в крышку отсека с индукционной зарядкой. Конечно, к ее конструкции можно придраться: смартфон располагается низковато, приходится отвлекаться от дороги. К тому же кабель для зарядки нужен с гнутым разъемом. Но у конкурентов пока нет ничего и близкого по удобству.

Мультимедийная система поддерживает Android Auto и Apple Carplay, поэтому карты можно вывести на центральный дисплей. Кстати, летом в «Андроиде» и «Карплее» появится навигатор, так что отдельное крепление под телефон не будет уже столь актуально, как раньше.

Рослым водителям крохотный руль, вероятно, покажется неудобным, зато передние кресла хороши без оговорок, по крайней мере те, со спортивным профилем, что предлагаются для топ-версии GT.

Скромная обстановка

На второй ряд и багажник французской (или инопланетной) фантазии уже не хватило — у заднего дивана нет даже подлокотника, не говоря о регулировке спинок и подогреве. Из благ цивилизации — только две розетки. Забавно, что крепления для детских сидений аккуратно застегиваются на молнии.

Сиденья плоские и не особо удобные, а вздернутая подоконная линия и высокий центральный тоннель создают ощущение тесноты и низкой посадки. При этом запас воздуха над головами есть, и тесно здесь если и будет, то ногам высоких пассажиров. В сравнении с предыдущим поколением 2008-го, с его хитрой двухступенчатой крышей, простора здесь побольше. Хотя и не по всем направлениям: в плечах задний ряд стал теснее.

Собачка Баскервилей-19 Дорожный просвет — 174 мм, стальная защита картера предлагается уже в базовой версии Фото: Peugeot

Багажник простоват — стенки обиты жестким пластиком, а электропривод двери нельзя заказать даже в максимальной комплектации. Зато есть двойной пол, с удобной, фиксирующейся в поднятом положении крышкой и к тому же с нарядной хромированной ручкой. В подполье можно разместить набор автомобилиста, щетку и зимние заглушки, которые требуется устанавливать в мороз на воздухозаборники — еще одна особенность Peugeot.

Жажда скорости

Устроен этот необычный автомобиль без особых изысков. Спереди, как и у большинства других кроссоверов, стойки McPherson, сзади — полузависимая балка. Впрочем, французы — мастера настраивать подвески, даже самые простые. Вот и новый 2008 настроен по-боевому, на разбитой дороге он покажется жестковатым. Подвеска громко отрабатывает ямы, в районе крыши что-то бренчит, а траекторию то и дело приходится корректировать рулем.

Если же попадется серпантин с относительно целым покрытием, плотная подвеска 2008-го — как раз то, что надо. Руль, казавшийся на небольших скоростях очень легким, как будто не связанным с колесами, в поворотах наливается тяжестью. Этот автомобиль провоцирует ехать быстро.

Трехцилиндровый турбомотор (130 л. с.) и шестиступенчатый «автомат» тоже не любят медлить — появляются толчки, вибрации. Мотор охотно откликается на педаль газа и забавно рычит, но динамика вполне обычная: разгон до «сотни» занимает около 11 секунд. Особого спортрежима здесь нет и, наверное, для такого автомобиля он не нужен. Но зачем тогда так азартно настраивать шасси. Мотор все время хочется крутить, поэтому в горах, при относительно свободном движении, Peugeot 2008 показал расход в районе 9 л, при заявленных 6,4 л в смешанном цикле.

В Европе доступна и более шустрая версия с форсированным до 155 л. с. мотором и 8-ступенчатым «автоматом», но в PSA пока не решили, везти ли ее к нам.

Грязный прием

Во второй день испытаний Абхазию завалило снегом и местным водителям, в основном не признающим зимнюю резину, пришлось непросто. Приличный дорожный просвет и стальная защита снизу позволяют маленькому «Пежо» перебираться через снежные наносы. Система стабилизации работает резко, дергая машину так, что она сбивается с курса, да еще и душит мотор. Увереннее всего 2008 едет с выключенной противобуксовочной системой. Либо в режиме «грязь» хваленой системы Gripcontrol, а не «снег», как можно было предположить. Забраться автомобиль может далеко в горы, но электроника все же не заменит полного привода.

Цена уникальности

Peugeot 2008 предпочитает серпантины, а не бездорожье, опрокидывая с ног на голову представления о кроссовере. Впрочем, его как раз и будут выбирать за непохожесть на другие машины. Конечно, покупатель вынужден будет мириться с эргономическими странностями, но в награду получит не только дизайн высшей пробы — характер у маленького кроссовера задорный.

Собачка Баскервилей-20 До 100 км/ч версия с «автоматом» разгоняется за 10,8 секунды. Средний расход — 6,4 литра на «сотню» Фото: Peugeot