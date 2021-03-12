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Пыль и брызги: «народный» кроссовер встретился с «Каспийским монстром»

Тест-драйв нового Renault Duster в Дагестане
Фото: Renault
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Пыль и брызги: «народный» кроссовер встретился с «Каспийским монстром»
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2021-03-07 03:10:59
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Новую версию популярного кроссовера Renault Duster журналистам решили показать в самой что ни на есть глубинке — в Дагестане. Помимо шикарных видов, серпантина и достаточного для серьезного теста бездорожья, это еще и возможность увидеть «Каспийского монстра» — уникальный по своим размерам экраноплан «Лунь». Как высокие технологии губят идею, а простые решения становятся легендой — в материале «Известий».

В свете «Луня»

Экраноплан «Лунь» застыл на пляже недалеко от Дербента в ожидании, когда вокруг него построят филиал парка «Патриот». Впрочем, это место и сейчас напоминает декорацию к «Звездным войнам». Благодаря низкой высоте полета и высокой скорости (500 км/ч) экраноплан проекта 903 мог подойти на расстояние ракетного удара незаметно для противника. Однако эти фантастические технологии так и остались невостребованными. «Каспийский монстр» так и остался в одиночестве, второй достроен не был.

Renault Duster
Стартовая версия Edition One позволяет сэкономить на опциях и уже оснащается дополнительными накладками на кузов. Для обычного «Дастера» эти накладки доступны за доплату

Стартовая версия Edition One позволяет сэкономить на опциях и уже оснащается дополнительными накладками на кузов. Для обычного Duster эти накладки доступны за доплату

Фото: Renault
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Новый Renault Duster вывели на российские дороги

Renault Duster, который рядом с «Лунем» кажется игрушечной машинкой, не блистал какими-то особенными технологиями. Успех ему принесла комбинация нескольких потребительских качеств. Для России этот автомобиль стал первым доступным кроссовером иностранной марки, альтернативой обеим «Нивам». Нетребовательный, выносливый, проходимый — за всё это в сочетании с доступной ценой «Дастеру» прощали простецкий салон, вымученную эргономику и древний «автомат».

Свой в доску

«Дастер» был вообще исключением из правил в своем классе: машины охотно покупали с «механикой» и полным приводом. Популярностью пользовалась и дизельная версия, что тоже редкость для массовых моделей. Впрочем, даже бестселлерам нельзя игнорировать тренды.

Сейчас даже в бюджетном сегменте важно оснащение, а «Дастер» создавался по тем же лекалам, что и Renault Logan, с тотальной «экономией на скрепках». Сначала он серьезно отстал от «Креты», а в прошлом году пропустил вперед Toyota RAV4 и VW Tiguan, оказавшись на одном уровне с «Нивой».

Renault DUSTER 145
Фары галогеновые, со светодиодными ходовыми огнями
Фары галогеновые, со светодиодными ходовыми огнями
Фото: Renault
Renault DUSTER 185
Кресла стали удобнее, за кожаную обивку придется доплачивать
Кресла стали удобнее, за кожаную обивку придется доплачивать
Фото: Renault
Renault DUSTER 170
Появился центральный подлокотник и подстаканники
Появился центральный подлокотник и подстаканники
Фото: Renault
Renault DUSTER 166
Обивка дверей стала качественнее, но автоматический режим только у водительского стеклоподъемника
Обивка дверей стала качественнее, но автоматический режим только у водительского стеклоподъемника
Фото: Renault
Renault DUSTER 169
Количество USB-разъемов выросло до пяти
Количество USB-разъемов выросло до пяти
Фото: Renault
Renault DUSTER 174
Регулировка зеркал, клавиши обогрева, отключения системы стабилизации и ассистента спуска с горы теперь слева
Регулировка зеркал, клавиши обогрева, отключения системы стабилизации и ассистента спуска с горы теперь слева
Фото: Renault
Renault DUSTER 175
Климат-контроль — только в версиях Edition One и топовой Style
Климат-контроль — только в версиях Edition One и топовой Style
Фото: Renault
Renault DUSTER 176
Справа на панели удобная полочка
Справа на панели удобная полочка
Фото: Renault
Renault DUSTER 181
Система кругового обзора предлагается за доплату
Система кругового обзора предлагается за доплату
Фото: Renault
Renault DUSTER 206
Пространство для ног на заднем ряду не изменилось
Пространство для ног на заднем ряду не изменилось
Фото: Renault
Renault DUSTER 208
Объем багажника — 428 л (плюс 20 л). Со сложенными сиденьями он увеличивается до 1720 литров
Объем багажника — 428 л (плюс 20 л). Со сложенными сиденьями он увеличивается до 1720 литров
Фото: Renault
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Премьера нового «Дастера» в наших краях подзадержалась: в Европе второе поколение кроссовера выпускают несколько лет, но под российские запросы его пришлось адаптировать. Новый Duster с виду почти неотличим от старого, но у кузова нет ни одной общей детали. Силовая структура тоже новая — и кроссовер уже показал неплохой результат фронтального краш-теста. По платформе «Дастер» в значительной мере унифицирован с «Каптюром» и «Арканой».

При этом новое поколение сохранило все моторы предшественника — бензиновые 1,6 и 2,0, а также полуторалитровый дизель. Единственный новый силовой агрегат — турбомотор 1,3 мощностью 150 л.с., уже известный по «Аркане» и «Каптюру». Он единственный предлагается с автоматической трансмиссией-вариатором, но также может оснащаться и «механикой».

Как перестать экономить

Новый «Дастер» уже не выглядит «бюджетником». Увеличенный наклон передних стоек придал ему стремительность, поднятая подоконная линия — солидность. По интерьеру он унифицирован с «Арканой». Интересно, что в стильном купе-кроссовере угловатая панель с простецким пластиком смотрелась странно, а более утилитарному «Дастеру» она в самый раз. В любом случае внутри машина больше не кажется случайным набором дешевых деталей.

Теперь расположение клавиш логичное, подогрев сидений на видном месте. Привыкать придется разве что к блоку слева от руля, где разместили кнопки ассистента помощи при спуске и отключения системы стабилизации.

Унификация с «Арканой» навела порядок в эргономике. Руль теперь регулируется не только по высоте, но и по вылету, появились более удобные сиденья с регулировкой поясничного подпора и центральный подлокотник. Теперь подобрать удобную посадку не составит труда и в дальней дороге не устанешь. Дополнительно новый рычаг «механики» сделали более коротким, переключать передачи стало удобнее.

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В наследство «Дастеру» достались и нарядный блок климат-контроля, со встроенными экранчиками, и не очень удачная мультимедийная система — она по-прежнему долго думает, а тачскрин реагирует на нажатие через раз. Про интеграцию с «Яндексом» никто не подумал, и для передвижения по Дагестану мы пользуемся другими картами.

Там, где асфальт

Несмотря на унификацию, «Дастер» позиционируется как более внедорожный автомобиль, чем «Каптюр» или «Аркана», поэтому система кругового обзора, типично городская опция, ему нужна для маневрирования между скалами. Даже вариатор, обещают, настроен по-особому, для бездорожья: гидротрансформатор гасит ударные нагрузки.

Но уже после первых километров по асфальту понимаешь, что и дорожные характеристики также изменились. Подвеска стала плотнее и жестковато проходит лежачих полицейских. Особенно это заметно на дизельной машине, она ощутимо жестче, чем бензиновая, несмотря на то что «обута» в колеса на дюйм меньше. Руль с электроусилителем удобно расположен и на небольшой скорости крутится легко. На него не надо больше налегать изо всех сил, как это было на предыдущем «Дастере» с гидроусилителем. При этом с ростом скорости баранка наливается вполне понятным усилием.

Renault Duster
С турбомотором и «механикой» кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 10,4 с. Заявленный средний расход — 6,7 л. Разгон дизельной версии занимает 13,3 с, расход — 5,3 литра

С турбомотором и «механикой» кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 10,4 с. Заявленный средний расход — 6,7 л. Разгон дизельной версии занимает 13,3 с, расход — 5,3 л

Фото: Renault

Новые настройки шасси и рулевого управления позволяют ехать быстро, и турбомотор с «механикой» здесь в самый раз. Хотя разгон до сотни не впечатляет, машина получилась живой, веселой и динамичной. Впрочем, эластичность 150-сильного мотора тоже хороша и в городе, и на бездорожье — вытянет, не заглохнув, и с небольших оборотов.

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Пятая и шестая передачи сделаны более длинными, как раз для трассы. Единственное, что ограничивает желание ощутить скорость, — свист ветра в стойках и зеркалах: в дальней дороге он утомляет. При этом шумоизоляция значительно улучшена: дизельный мотор работает на удивление тихо.

Еще одно противопоказание к быстрой езде по серпантинам — тормоза: сзади они по-прежнему барабанные. В нормальном городском темпе они обеспечивают нормальное замедление, но в горах перегреваются и становятся не так эффективны.

Легок на подъем

Дагестан хорош не только фантастическими видами и возможностью увидеть мегаэкраноплан. Помимо серпантина здесь есть бездорожье на любой вкус: глинистые жирные колеи, каменистая грунтовка, крутые подъемы. Как раз всё то, что доказывает право «Дастера» называться внедорожником. Да, у него обычная для большинства кроссоверов система полного привода с подключаемой передней осью, но настроена она по-внедорожному.

В режиме Lock, когда тяга распределяется по осям поровну, можно отключить систему стабилизации и проходить сложные места ходом. Колеса бешено буксуют, во все стороны летят камни и грязь, но автомобиль едет вперед, хотя иногда боком. Легкий «Дастер» может лететь по бездорожью в раллийном стиле. Энергоемкость подвески фантастическая, лишь пара пробоев на всем маршруте.

Renault Duster
Duster сохранил хорошую внедорожную геометрию. Угол въезда — 31 град, съезда — 33 град. Клиренс — 210 мм. Серебристые накладки на бамперы окрашены в массе и не поцарапаются. Двигатель снизу закрывает стальная защита.

Duster сохранил хорошую внедорожную геометрию. Угол въезда — 31 градус, съезда — 33 градуса. Клиренс — 210 мм. Серебристые накладки на бамперы окрашены в массе и не поцарапаются. Двигатель снизу закрывает стальная защита

Фото: Renault

Внедорожная геометрия кузова не изменилась, а картер двигателя от контакта с грунтом убережет стальная защита. Короткая, фактически пониженная первая передача выручит на подъеме, ассистент помощи при спуске — когда нужно безопасно спуститься вниз. Впрочем, один раз «Дастер» всё же спасовал и не смог подняться на раскисшую от весеннего солнца гору, но всё равно сумел доехать до середины.

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«Дастер» по-прежнему моментально пачкается, так что берегите брюки от контакта с выступающими порогами, но этот тот случай, когда грязь автомобилю к лицу. Что же, и «Нива», и «Ленд Ровер» и «Джип» тоже сначала были утилитарными автомобилями и только потом превратились во внедорожные легенды. И кажется, у «Дастера» появился пропуск в этот клуб.

Внутренний турист

«Дастер», можно сказать, созвучен нынешней эпохе внутреннего туризма. Он хорошо подойдет в качестве экспедиционного автомобиля, тем более что багажник немного вырос, а всевозможные подогревы не позволят замерзнуть. Все без исключения версии снабжены отопителем салона, но у дизеля и бензинового турбомотора он мощнее. Дизельный вариант почему-то не оснащается подогревом лобового стекла и форсунок стеклоомывателей, недоступен для него и дистанционный запуск. С точки зрения экономичности он предпочтительнее — расход в районе 7 л. Бензиновые агрегаты в поездках по регионам всё же надежнее, так как все могут работать на 92-м бензине.

Renault Duster
Новый Duster увеличился в длину на 26 мм, до 4341 мм, а колесная база прибавила 3 мм, 2676 мм. Ширина машины — 1804 мм (-18 мм), высота с рейлингами — 1682 мм (+57 мм)

Новый Duster увеличился в длину на 26 мм, до 4341 мм, а колесная база прибавила 3 мм (2676 мм). Ширина машины — 1804 мм (-18 мм), высота с рейлингами — 1682 мм (+57 мм)

Фото: Renault

Если что и нужно улучшить, так это фары, ближний свет у галогенок неважный, а светодиодная оптика «Дастеру» не полагается. Впрочем, и здесь есть плюс: за разбитую фару не придется платить целое состояние.

В сравнении с предшественником новый «Дастер» прибавил в цене 30–90 тыс. Естественно, самые дорогие — версии с турбомотором. Базовая машина за 945 тыс. рублей по-прежнему «пустая», даже без кондиционера, но подушек безопасности теперь две. Полный привод стартует от 1,15 млн, двухлитровый силовой агрегат — от 1,21 млн, а самый доступный дизельный автомобиль обойдется с 1,23 млн. Турбомотор в приличном оснащении будет стоить в районе 1,4 млн. Впрочем, переплата небольшая, учитывая, что это качественно другой автомобиль.

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