Особо крупный пример: компанию экс-владельца «Югры» обвиняют в неуплате НДС

Как выяснили «Известия», возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере против нефтяной компании «Дулисьма», принадлежащей бывшему владельцу банка «Югра» Алексею Хотину. В III квартале 2016 года «Дулисьма» не заплатила НДС в размере 56,7 млн рублей. Ранее Агентство по страхованию вкладов (АСВ) и Федеральная налоговая служба (ФНС) уже пытались признать «Дулисьму» банкротом. По словам юристов, из-за нового уголовного дела вероятна блокировка счетов нефтяной компании и приостановление ее деятельности.

Не спят спокойно

3 марта 2021 года было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 199 УК РФ об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере против нефтяной компании «Дулисьма». Она принадлежит банкиру Алексею Хотину, который с 2019 года находится под домашним арестом. Он обвиняется в хищениях на 7,5 млрд рублей. Ранее Алексей Хотин был основным владельцем банка «Югра», он контролировал 52% кредитной организации.

Источники «Известий» в правоохранительных органах сообщили, что возбуждено уголовное дело против неустановленного круга лиц. Так, до 25 декабря 2016 года не был уплачен НДС за III квартал в размере 56,7 млн рублей.

Ранее АСВ пыталось признать «Дулисьму» банкротом. Агентство подавало соответствующий иск в Арбитражный суд Москвы в январе 2020 года на общую сумму 18 млрд рублей. Она была основана на акцессорных обязательствах компании перед банком, сообщал «Ведомостям» представитель АСВ. Обычно акцессорные обязательства возникают в обеспечительных сделках. Сразу после этого в феврале 2020-го «Дулисьма» подала иск к АСВ, но финансовых требований не предъявила.

В июле счета нефтяной компании в банке РСХБ были арестованы, но в декабре Арбитражный суд Москвы арест снял. Об этом суд просили как нефтяная компания, так и сам банк, являющийся ее крупным кредитором. Банк заявил, что из-за ареста компания не может выплачивать заработную плату работникам и обслуживать долг перед финансовой организацией, писало «Право.ру». При этом тогда же в декабре новый иск к «Дулисьме» о признании ее банкротом подала ФНС.

«Известия» направили запросы в МВД, ФНС, АСВ и РСХБ.

Семья Хотиных выкупила 100% нефтяной компании «Дулисьма» у Сбербанка за 3 млрд рублей в 2012 году. Ранее организация находилась под управлением компании Urals Energy, банк получил ее за долги. «Дулисьме» принадлежит Дулисьминское нефтегазоконденсатное месторождение в Иркутской области.

Банк «Югра» лишился лицензии в 2017 году, его крах стал крупнейшим страховым случаем в истории АСВ — вкладчики получили 170 млрд рублей страховых выплат. Алексей Хотин сейчас находится под домашним арестом, однако его бизнес, в том числе нефтяные компании, продолжают работать и обслуживать кредиты, взятые в банках. У «Югры» осталось более 30 тыс. вкладчиков-физлиц, хранивших в банке свыше 1,4 млн рублей, застрахованных в АСВ. Большинство из них до сих пор не получило свои деньги обратно.

Примечательно, что 3 марта Следственный комитет прекратил уголовное дело в отношении генерального директора «Дулисьмы» за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере на сумму почти 3 млрд рублей. Преследование прекращено в связи с полным возмещением ущерба. Генеральным директором «Дулисьмы», по данным портала rusprofile, значится Виктор Евгеньевич Лагвинец.

Снова блокировка

Судя по фабуле уголовного дела, вероятность блокировки счетов компании, а соотвественно приостановление ее деятельности очень вероятны, считает управляющий партнер юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев. Он отметил, что компанию могут признать банкротом при наличии у неё задолженностей перед кредиторами или бюджетом и при подаче ими в арбитражный суд заявления о признании должника банкротом.

— Максимальное наказание за уклонение от уплаты налогов в РФ составляет до шести лет лишения свободы. Исходя из имеющейся судебной практики, чаще всего за неуплату налогов в особо крупном размере назначают наказание в виде лишения свободы на два-три года, — заявил Алексей Гавришев.

Когда накладывается арест на счета компании, возникают сложности с ее хозяйственной деятельностью, отметил партнёр адвокатского бюро «ЗКС» Сергей Малюкин. Он пояснил, что на практике по налоговым делам чаще арестовывают именно имущество фирмы, оставляя его самому предприятию под ответственное хранение. Арест счетов может повлечь прекращение ее деятельности. Это полностью исключит возможность добровольного возмещения, которое является основанием прекращения уголовного дела, подчеркнул Сергей Малюкин.

Судя по практике уголовных дел за неуплату налогов, если дело нейтральное — без политической составляющей — то при признании вины в среднем дают три года лишения свободы условно, а если подсудимый вину не признаёт — три-четыре года реального заключения, добавил юрист.

— При этом данная статистка может быть сильно изменена, поскольку для этой категории дел больше не действует положение об особом порядке. В связи с этим, независимо от позиции обвиняемого дело будет рассмотрено по существу в общем порядке, — отметил он.

Риск инициирования процедуры банкротства зависит от объёма требований, выставленных налоговыми органами, и от общего объема как активов, так и других обязательств компании, сообщил управляющий партнер BMS Group Алексей Матюхов. Он подчеркнул: формально, размер предъявленных требований (более 56 млн рублей) достаточен для запуска процедуры банкротства, но предсказать, будет ли такая возможность реализована на практике, трудно.