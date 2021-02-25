Режим реставрации: в Австрии арестован экс-чиновник из России

Бывший чиновник российского Минкульта Борис Мазо, ставший на родине фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных средств и скрывшийся за границей, помещен под арест в Австрии для дальнейшей выдачи России. Защита подозреваемого, который просил признать его политическим беженцем, заявила о том, что транспортировка может угрожать его жизни. Для проверки медицинских данных назначена независимая экспертиза. За что российское правосудие преследует бывшего госслужащего и каковы его перспективы — в материале «Известий».

В чем провинился экс-чиновник

Экс-директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики российского Министерства культуры Борис Мазо является фигурантом уголовного дела о хищении путем мошенничества более 900 млн рублей при строительстве комплекса зданий и фондохранилища Эрмитажа. По данным следствия, он был участником преступного сообщества, заключившего госконтракт без реального намерения его исполнить. Полученные в качестве аванса средства были направлены злоумышленниками в подконтрольные им организации. Уголовное дело было возбуждено Следственным комитетом РФ по материалам ФСБ России.

Режим реставрации Борис Мазо (справа) Фото: ТАСС/Галкин Николай

Кто еще проходит по делу

Фигурантами уголовного дела также являются бывший замминистра культуры России Григорий Пирумов и глава группы компаний «Роспан» Никита Колесников. По данным следствия, Пирумов и Мазо, находящиеся в приятельских отношениях, решили воспользоваться своей осведомленностью о выделении Минкульту бюджетных средств на строительные и реставрационные работы и, предположительно, создали для хищения денег преступную группу. Ее члены занимались проведением закупок в рамках госконтрактов, якобы помогали нужным структурам побеждать в тендерах, оказывали содействие подельникам . Колесников был участником преступной группы — с несколькими подчиненными из своей компании он руководил одним из ее структурных подразделений.

Пирумов и Колесников были задержаны 17 мая 2018 года, в тот же день им предъявили обвинения. Пирумов, которого обвинили в организации преступного сообщества и мошенничестве, свою вину не признал — чиновник заявил, что у него не было необходимых полномочий и он не мог повлиять на выбор подрядчика при проведении работ.

Это дело стало уже вторым «делом реставраторов».

Первое «дело реставраторов»

Первое так называемое дело реставраторов о хищении 160 млн рублей было начато еще в 2016 году. По данным ФСБ, в 2012 году Григорий Пирумов создал и возглавил преступную группировку, в которую входили в том числе Мазо и Колесников. С ее помощью был заключен ряд госконтрактов по завышенным ценам на реставрацию Новодевичьего и Иоанно-Предтеченского монастырей в Москве, Псковского академического театра драмы и Изборской крепости в Псковской области, калужского Музея космонавтики, усадьбы Асеевых в Тамбове и башни «Кронпринц» в Калининграде. Однако осужденные избежали длительных сроков заключения и были отпущены в день оглашения приговора — им зачли в срок наказания время, проведенное в СИЗО.

Режим реставрации Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Вскоре на основании материалов ФСБ было возбуждено и второе дело, но один из его фигурантов — Мазо — исчез.

Что Мазо делал за границей

Установить местонахождение Мазо не удалось, поэтому в июне 2018-го Басманный суд Москвы арестовал его заочно, он был объявлен в международный розыск. Причем сначала в розыск его объявили в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ, но позже в рамках расследования появилось обвинение в создании и участии в организованном преступном сообществе — ст. 210 УК РФ, а затем и в отмывании похищенных средств — ст. 174.1 УК РФ.

В ноябре 2019-го Мазо был задержан в Вене по запросу Испании, которая заподозрила его в отмывании похищенных средств. Еще в 2015 году россиянин купил виллу за €4 млн в Марбелье — на самом дорогом курорте Испании. Спустя несколько лет испанские правоохранительные органы заподозрили, что через эту сделку Мазо отмыл деньги, полученные в России преступным путем.

К этому времени Генпрокуратура РФ уже почти год добивалась у Австрии выдачи экс-чиновника, обвиняемого в хищениях.

После задержания в Вене Мазо попросил в Австрии политического убежища. Он утверждал, что уголовное дело против него возбуждено по политическим мотивам. Вскоре его отпустили под залог в €25 тыс., но суд запретил ему покидать территорию Австрии.

В феврале 2020-го австрийский суд после нескольких обжалований разрешил экстрадицию Мазо на родину. И теперь, спустя год, он помещен под предэкстрадиционный арест.

Что может помешать экстрадиции

Решение об экстрадиции, по словам вице-председателя земельного суда Кристины Зальцборн, уже вступило в силу, это подтвердил Высший земельный суд Австрии. Однако адвокаты Мазо подали в суд запрос об освобождении их подзащитного из-под стражи. Они утверждают, что по медицинским показаниям транспортировать его невозможно , и предоставили в подтверждение этого медицинское заключение.

Режим реставрации Фото: Global Look Press/Angelika Warmuth

В связи с этим независимый эксперт, назначенный судом, должен провести свое исследование и дать заключение. Это может занять несколько недель. Экстрадиция будет возможна, если только специалист не подтвердит, что транспортировка заключенного будет угрожать его жизни.

Что грозит обвиняемому на родине