Режим реставрации: в Австрии арестован экс-чиновник из России
Бывший чиновник российского Минкульта Борис Мазо, ставший на родине фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных средств и скрывшийся за границей, помещен под арест в Австрии для дальнейшей выдачи России. Защита подозреваемого, который просил признать его политическим беженцем, заявила о том, что транспортировка может угрожать его жизни. Для проверки медицинских данных назначена независимая экспертиза. За что российское правосудие преследует бывшего госслужащего и каковы его перспективы — в материале «Известий».
В чем провинился экс-чиновник
Экс-директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики российского Министерства культуры Борис Мазо является фигурантом уголовного дела о хищении путем мошенничества более 900 млн рублей при строительстве комплекса зданий и фондохранилища Эрмитажа. По данным следствия, он был участником преступного сообщества, заключившего госконтракт без реального намерения его исполнить. Полученные в качестве аванса средства были направлены злоумышленниками в подконтрольные им организации. Уголовное дело было возбуждено Следственным комитетом РФ по материалам ФСБ России.
Борис Мазо (справа)
Кто еще проходит по делу
Фигурантами уголовного дела также являются бывший замминистра культуры России Григорий Пирумов и глава группы компаний «Роспан» Никита Колесников. По данным следствия, Пирумов и Мазо, находящиеся в приятельских отношениях, решили воспользоваться своей осведомленностью о выделении Минкульту бюджетных средств на строительные и реставрационные работы и, предположительно, создали для хищения денег преступную группу. Ее члены занимались проведением закупок в рамках госконтрактов, якобы помогали нужным структурам побеждать в тендерах, оказывали содействие подельникам. Колесников был участником преступной группы — с несколькими подчиненными из своей компании он руководил одним из ее структурных подразделений.
Пирумов и Колесников были задержаны 17 мая 2018 года, в тот же день им предъявили обвинения. Пирумов, которого обвинили в организации преступного сообщества и мошенничестве, свою вину не признал — чиновник заявил, что у него не было необходимых полномочий и он не мог повлиять на выбор подрядчика при проведении работ.
Это дело стало уже вторым «делом реставраторов».
Первое «дело реставраторов»
Первое так называемое дело реставраторов о хищении 160 млн рублей было начато еще в 2016 году. По данным ФСБ, в 2012 году Григорий Пирумов создал и возглавил преступную группировку, в которую входили в том числе Мазо и Колесников. С ее помощью был заключен ряд госконтрактов по завышенным ценам на реставрацию Новодевичьего и Иоанно-Предтеченского монастырей в Москве, Псковского академического театра драмы и Изборской крепости в Псковской области, калужского Музея космонавтики, усадьбы Асеевых в Тамбове и башни «Кронпринц» в Калининграде. Однако осужденные избежали длительных сроков заключения и были отпущены в день оглашения приговора — им зачли в срок наказания время, проведенное в СИЗО.
Вскоре на основании материалов ФСБ было возбуждено и второе дело, но один из его фигурантов — Мазо — исчез.
Что Мазо делал за границей
Установить местонахождение Мазо не удалось, поэтому в июне 2018-го Басманный суд Москвы арестовал его заочно, он был объявлен в международный розыск. Причем сначала в розыск его объявили в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ, но позже в рамках расследования появилось обвинение в создании и участии в организованном преступном сообществе — ст. 210 УК РФ, а затем и в отмывании похищенных средств — ст. 174.1 УК РФ.
В ноябре 2019-го Мазо был задержан в Вене по запросу Испании, которая заподозрила его в отмывании похищенных средств. Еще в 2015 году россиянин купил виллу за €4 млн в Марбелье — на самом дорогом курорте Испании. Спустя несколько лет испанские правоохранительные органы заподозрили, что через эту сделку Мазо отмыл деньги, полученные в России преступным путем.
К этому времени Генпрокуратура РФ уже почти год добивалась у Австрии выдачи экс-чиновника, обвиняемого в хищениях.
После задержания в Вене Мазо попросил в Австрии политического убежища. Он утверждал, что уголовное дело против него возбуждено по политическим мотивам. Вскоре его отпустили под залог в €25 тыс., но суд запретил ему покидать территорию Австрии.
В феврале 2020-го австрийский суд после нескольких обжалований разрешил экстрадицию Мазо на родину. И теперь, спустя год, он помещен под предэкстрадиционный арест.
Что может помешать экстрадиции
Решение об экстрадиции, по словам вице-председателя земельного суда Кристины Зальцборн, уже вступило в силу, это подтвердил Высший земельный суд Австрии. Однако адвокаты Мазо подали в суд запрос об освобождении их подзащитного из-под стражи. Они утверждают, что по медицинским показаниям транспортировать его невозможно, и предоставили в подтверждение этого медицинское заключение.
В связи с этим независимый эксперт, назначенный судом, должен провести свое исследование и дать заключение. Это может занять несколько недель. Экстрадиция будет возможна, если только специалист не подтвердит, что транспортировка заключенного будет угрожать его жизни.
Что грозит обвиняемому на родине
Борис Мазо уже имеет судимость по так называемому делу реставраторов, с учетом этих обстоятельств ему может грозить до 10 лет лишения свободы.