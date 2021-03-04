Эксперты назвали возможные причины взрыва Starship SN10

Запущенный компанией SpaceX прототип корабля Starship SN10 мог взорваться при приземлении из-за попадания паров горючего в хвостовую часть, где находятся горячие элементы двигателя. Об этом заявили опрошенные «Известиями» эксперты.

Накануне в ходе испытательного полета прототип корабля Starship SN10 компании SpaceX поднялся на высоту около 10 км, развернулся, совершил посадку, но спустя несколько минут взорвался. Это уже третье испытание, во время двух предыдущих корабли также взорвались.

В самой компании-разработчике сообщили, что причиной стал «избыток ракетного топлива».

По мнению доцента кафедры стартовых ракетных комплексов МГТУ им. Н.Э. Баумана Владимира Игрицкого, взрыв мог произойти вследствие скопления паров горючего внутри прототипа корабля.

«Если где-то образовалась трещина, эти пары могли просочиться к горячим частям двигателя в хвостовом отсеке ракеты. При накоплении взрывоопасной концентрации достаточно одной искры, чтобы всё загорелось», — заметил эксперт.

Он также заявил, что причиной взрыва могла стать деформация хвостового отсека при посадке, что и послужило причиной инцидента. В этом случае без полной переработки конструкции не обойтись, указал эксперт.

По мнению ведущего научного сотрудника отдела космической динамики и математической обработки информации Института космических исследований РАН Натана Эйсмонта, ракеты Илона Маска обладают новизной по нескольким направлениям и неудивительно, что уровень риска аварий возрастает.

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Взлететь на воздух: причиной взрыва Starship могла быть трещина