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Захарова предупредила Берлин о жестких ответных мерах против СМИ ФРГ

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Россия может принять жесткие меры против СМИ Германии, если ФРГ будет препятствовать работе российских журналистов на территории страны. Об этом 4 марта заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Со всей серьезностью призываем Берлин одуматься, обеспечить нормальное функционирование <...> медиакомпаний, отменить любые рестриктивные меры, которые затрудняют работу СМИ. В противном случае вынуждены будем принять жесткие ответные меры в отношении работающих в России немецких средств массовой информации», — заявила Захарова.

Днем ранее Захарова прокомментировала введенные Евросоюзом (ЕС) и США санкции против России. Она отметила, что партнерство ЕС и Соединенные Штатов основано на «оголтелой русофобии» и, вводя санкции против России, Брюссель и Вашингтон хотят отвлечь внимание от собственных проблем.

Захарова отметила, что задача Соединенных Штатов заключается в создании определенного образа, который позволяет стране называть себя борцом за справедливость в сфере химического разоружения. По ее словам, дополнительным элементом в данной цепи является многосторонность, «за которую теперь ратуют США», в укреплении связей с ЕС.

Ранее, 2 марта, министерство торговли США опубликовало список компаний из России, Германии и Швейцарии, в отношении которых будут введены экспортные ограничения из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Среди организаций из РФ в списке 27-й научный центр Минобороны, компании «Химмед», «Интерлаб», «Фемтеко», «Лабинвест», «Интертек Инструментс», «Аналит Продактс», Rau Farm («Рау Фарм»), Pharmcontract («Фармконтракт»), «Регионснаб».

О введении санкций объявил и Евросоюз. Подобное решение ЕС принял в связи с обвинительным приговором в отношении Навального, которому 2 февраля Симоновский суд столицы постановил отменить условный срок по делу «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима.

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