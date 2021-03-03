Захарова прокомментировала санкции США и ЕС против России

Партнерство Европейского союза (ЕС) и США основано на «оголтелой русофобии», вводя санкции против России, Брюссель и Вашингтон хочет отвлечь внимание от собственных проблем. Об этом в среду, 3 марта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Вот это такой квазисоюз с ЕС, за которым, кроме такой оголтелой, как у нас любят говорить, русофобии, ничего не стоит. А ничего не стоит, потому что союзы должны быть нацелены на решение конструктивных, позитивных задач, а не на бесконечную борьбу с ветряными мельницами, которые они сами же рисуют, придумывают и потом их штурмуют», — сказала она в эфире программы «Полный контакт» на радиостанции «Вести FM».

Захарова отметила, что задача Соединенных Штатов заключается в создании определенного образа, который позволяет стране называть себя «борцом за справедливость в сфере химического разоружения». По ее словам, дополнительным элементом в данной цепи является многосторонность, «за которую теперь ратуют США», в укреплении связей с ЕС.

Дипломат подчеркнула, что одной из частей подобных кампаний, к которым также относятся новые антироссийские санкции, является желание Вашингтона «отвести взгляд от собственных проблем». Подобные дилеммы, по словам Захаровой, появились и в вопросе массовой вакцинации от COVID-19.

«Евросоюз не может согласовать единый подход к тому, нужно ли вводить паспорта вакцинации, как они будут сочетаться с их же концепцией прав человека, свободой передвижения», — говорит Захарова.

Ранее, 2 марта, министерство торговли США опубликовало список компаний из России, Германии и Швейцарии, в отношении которых будут введены экспортные ограничения из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Среди организаций из РФ в списке 27-й научный центр Минобороны, компании «Химмед», «Интерлаб», «Фемтеко», «Лабинвест», «Интертек Инструментс», «Аналит Продактс», Rau Farm («Рау Фарм»), Pharmcontract («Фармконтракт»), «Регионснаб».

О введении санкций объявил и Евросоюз. Подобное решение ЕС принял в связи с обвинительным приговором в отношении Навального, которому 2 февраля Симоновский суд столицы постановил отменить условный срок по делу «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима.

Причиной замены условного срока на реальный стали многочисленные нарушения испытательного срока. При этом судья постановила засчитать блогеру проведенный под домашним арестом год. Таким образом, он проведет в колонии около двух лет и восьми месяцев.