Путин отметил эффективность российских тестов на COVID-19

Российские тест-системы, предназначенные для выявления коронавируса, могут определить почти все штаммы COVID-19. С таким заявлением 4 марта выступил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

Глава государства отметил, что российские тест-системы — одни из лучших во всем мире.

«Они совершенствуются и совершенствуются, и наши тест-системы, могу сказать это уверенно, берут практически все штаммы коронавирусной инфекции, все определяют и достаточно уверенно», — сказал президент.

Днем ранее руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что в России создали единую тест-систему, предназначенную для определения варианта коронавируса, она будет сдана на регистрацию в середине марта.

Скворцова также отметила, что выявленные в России 3,5 тыс. мутаций коронавируса носят нейтральный характер и не распространяются среди населения.

1 марта Путин подчеркнул, что имеющиеся у России вакцины от COVID-19 эффективно борются против новых штаммов коронавируса, которые пугают Европу и мир.

В феврале глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что мутации коронавирусной инфекции, которые были обнаружены за рубежом, в России в настоящее время не распространяются. В конце января глава Попова также сообщила, что почти 1,5 тыс. мутаций коронавируса обнаружены к настоящему моменту на территории России, и все они носят нейтральный характер.

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