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Путин пообещал подумать над просьбой провести «Прямую линию» пораньше

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Президент России Владимир Путин пообещал подумать над тем, чтобы провести «Прямую линию» в текущем году пораньше. Об этом глава государства заявил в четверг, 4 марта, на встрече с волонтерами, участвующими в акции «Мы вместе».

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С соответствующей просьбой в ходе встречи к главе государства обратился один из ее участников.

«Что касается сроков проведения, то я об этом тоже подумаю», — сказал Путин.

В сентябре 2020 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил, что прямая линия с Владимиром Путиным в 2020 году проводиться не будет, а ее элементы планируется добавить в большую пресс-конференцию российского лидера.

17-я прямая линия Путина состоялась 20 июня 2019 года. За время трансляции российский лидер ответил на 81 вопрос.

Обычно это мероприятие проходит в июне, в него входят прямые включения с мест и общение президента с членами правительства.

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