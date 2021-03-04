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Судно-трубоукладчик «Академик Черский» вышло из немецкого порта Висмар

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Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое может участвовать в строительстве газопровода «Северный поток – 2», покинуло немецкий порт Висмар после почти полутора месяцев ожидания. Об этом свидетельствуют данные портала отслеживания судов MarineTraffic в четверг, 4 марта.

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Указывается, что местом назначения корабля станет зона открытого моря. Ожидается, что «Академик Черский» прибудет туда ранним утром 5 марта.

Ранее в этот же день немецкая энергетическая компания Uniper, являющаяся финансовым партнером по проекту строительства «Северного потока – 2», оценила завершение проекта газопровода на 98%.

3 марта статс-секретарь в МИД ФРГ Нильс Аннен выразил оптимизм касательно перспектив проекта «Северный поток – 2» после прихода к власти в США демократа Джо Байдена. При этом он не стал отвечать на вопросы о контактах Берлина с Вашингтоном по вопросу строительства газопровода.

В тот же день кандидат на пост госсекретаря США Уэнди Шерман отметила, что предпримет все усилия для остановки строительства «Северного потока – 2».

1 марта стало известно, что власти ФРГ рассматривают реализацию проекта газопровода «Северный поток – 2» вне зависимости от антироссийских санкций. Отмечалось, что Берлин обсудит с Вашингтоном отмену санкций против этого трубопровода, как только сенат американского конгресса утвердит кандидатов на все посты.

В начале февраля в Датском агентстве по мореплаванию сообщали, что строительство газопровода «Северный поток – 2» в датских водах подойдет к концу в апреле 2021 года. Отмечается, что работы ведутся с участием трубоукладочной баржи «Фортуна» при поддержке судов снабжения «Балтийский исследователь» и «Мурман».

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.

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