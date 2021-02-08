Названы сроки завершения строительства «Северного потока – 2» в водах Дании

Строительство газопровода «Северный поток – 2» в датских водах подойдет к концу в апреле 2021 года. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Датского агентства по мореплаванию.

Отмечается, что работы ведутся с участием трубоукладочной баржи «Фортуна» при поддержке судов снабжения «Балтийский исследователь» и «Мурман».

Ранее, 6 февраля, судно-трубоукладчик «Фортуна» завершило морские испытания и приступило к строительству «Северного потока – 2» в водах Дании.

3 февраля судно снабжения «Балтийский исследователь», которое могут задействовать в строительстве «Северного потока – 2», отправилось в немецкий порт Мукран, где на тот момент находилось судно «Финвал». Суда «Иван Сидоренко» и «Умка» находились возле «Фортуны», то есть у недостроенного участка трубопровода к югу от острова Борнхольм. Трубоукладчик «Академик Черский» оставался в порту Висмар.

5 февраля стало известно, что правительство Германии рассматривает идею использования «механизма отключения» для «Северного потока – 2», который предполагает приостановку эксплуатации газопровода, если поставки топлива через Украину сократятся.

В тот же день президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что разделяет позицию Германии по газопроводу. Он отметил, что, несмотря на критику, канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила приверженность «Северному потоку – 2», который должен соединить Россию и Германию.

«Северный поток – 2» строится от России до ФРГ по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.