Зафиксирован выброс вулканом Ключевской вулканических бомб

В Камчатском крае зафиксировали выброс вулканических бомб. Затвердевшие части лавы обнаружила группа учёных. Специалисты поднялись к вершине Ключевского вулкана, сообщает телеканал «Известия». Работы проводились при сильном ветре и морозе. Размер вулканических бомб — 30-50 см. Из кратера продолжает изливаться лавовый поток длиной в 1,2 км. Магма спускается к леднику Эрмана.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.