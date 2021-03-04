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Зафиксирован выброс вулканом Ключевской вулканических бомб

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В Камчатском крае зафиксировали выброс вулканических бомб. Затвердевшие части лавы обнаружила группа учёных. Специалисты поднялись к вершине Ключевского вулкана, сообщает телеканал «Известия». Работы проводились при сильном ветре и морозе. Размер вулканических бомб — 30-50 см. Из кратера продолжает изливаться лавовый поток длиной в 1,2 км. Магма спускается к леднику Эрмана.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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