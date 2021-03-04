Премьер Словакии пошутил о передаче части Украины РФ за «Спутник V»

Премьер-министр Словакии Игор Матович в шутку заявил, что пообещал России Закарпатскую область за вакцину «Спутник V». Об этом в четверг, 4 марта, он сообщил в эфире Radio Express.

Отмечается, что на вопрос журналиста о том, что Российская Федерация получит в обмен на препарат от коронавируса, министр сказал, что это будет «Закарпатская Украина». Однако затем он уточнил, что российская сторона «ничего не потребовала взамен».

Шутку Матовича прокомментировал глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Пусть обменяет препарат на несколько регионов Словакии. Жаль, что своими некорректными высказываниями словацкий премьер портит очень дружеские и искренние отношения между Украиной и Словакией», — подчеркнул он.

Ранее, 1 марта, сообщалось, что Словакия зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». В этот же день стало известно, что Словакия, вероятно, начинает применять российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», не дожидаясь регистрации препарата в ЕМА.

О том, что вакцина от коронавируса «Спутник V» в ближайшее время может получить одобрение в Словакии, заявлял 20 января глава РФПИ Кирилл Дмитриев. За день до этого премьер-министр Словакии Игор Матович отмечал, что настаивает на закупке российской вакцины, отметив, что у препарата нет недостатков.

Первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована Минздравом РФ в августе прошлого года. Ее разработали специалисты Центра имени Гамалеи на основе изученной и проверенной платформы аденовирусных векторов человека.

29 июня 1945 года Советский Союз и Чехословакия заключили договор, в соответствии с которым Закарпатье вошло в состав Украинской ССР.