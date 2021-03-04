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Премьер Словакии пошутил о передаче части Украины РФ за «Спутник V»

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Премьер-министр Словакии Игор Матович в шутку заявил, что пообещал России Закарпатскую область за вакцину «Спутник V». Об этом в четверг, 4 марта, он сообщил в эфире Radio Express.

Отмечается, что на вопрос журналиста о том, что Российская Федерация получит в обмен на препарат от коронавируса, министр сказал, что это будет «Закарпатская Украина». Однако затем он уточнил, что российская сторона «ничего не потребовала взамен».

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Шутку Матовича прокомментировал глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Пусть обменяет препарат на несколько регионов Словакии. Жаль, что своими некорректными высказываниями словацкий премьер портит очень дружеские и искренние отношения между Украиной и Словакией», — подчеркнул он.

Ранее, 1 марта, сообщалось, что Словакия зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». В этот же день стало известно, что Словакия, вероятно, начинает применять российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», не дожидаясь регистрации препарата в ЕМА.

О том, что вакцина от коронавируса «Спутник V» в ближайшее время может получить одобрение в Словакии, заявлял 20 января глава РФПИ Кирилл Дмитриев. За день до этого премьер-министр Словакии Игор Матович отмечал, что настаивает на закупке российской вакцины, отметив, что у препарата нет недостатков.

Первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована Минздравом РФ в августе прошлого года. Ее разработали специалисты Центра имени Гамалеи на основе изученной и проверенной платформы аденовирусных векторов человека.

29 июня 1945 года Советский Союз и Чехословакия заключили договор, в соответствии с которым Закарпатье вошло в состав Украинской ССР.

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