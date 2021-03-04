Никто не хотел забивать: как ЦСКА и «Спартак» начали серию плей-офф

Второй день плей-офф КХЛ, 3 марта, подарил зрителям первые неожиданности. Сначала в Уфе местный «Салават Юлаев» проиграл челябинскому «Трактору» (1:3), впервые зафиксировав поражение хозяев льда среди всех участников серий на вылет. А вечером того же дня случились и ранее не игравшиеся овертаймы нового розыгрыша Кубка Гагарина. Нижегородское «Торпедо», сравняв в середине третьего периода выездного матча с казанским «Ак Барсом» (1:1), продлило противостояние, закончившееся победой хозяев (2:1). То же самое произошло в московском дерби ЦСКА–«Спартак», где основное время закончилось со счетом 0:0, а в итоге выиграли армейцы — 1:0.

ЦСКА–«Спартак»

Матч на домашней арене обеих команд в Парке легенд на Автозаводской улице начался с минуты молчания в память о Юрии Розанове — знаменитый футбольный и хоккейный комментатор скончался утром 3 марта. Аналогичную акцию провели и на трех других встречах дня.

Первый период прошел при относительно небольшом количестве моментов у ворот обеих команд. ЦСКА и «Спартак» особо не рисковали идти в чужие зоны, много и бесполезно контролировали шайбу, в результате чего игра шла почти без остановок. Это позволило уйти на первый перерыв, отыграв менее получаса — непривычно быстро для хоккея. Лишь в концовке периода возникло по моменту с обеих сторон, но спартаковец Максим Цыплаков, обыграв армейского защитника, не смог пробить вратаря Ларса Юханссона. А затем отличную атаку запорол ЦСКА, когда в убойной позиции Константин Окулов не попал по шайбе после передачи Антона Слепышева.

Второй период начался с грубого фола Лукаша Радила, ударившего клюшкой по лицу Никиту Сошникова. Нападающий красно-синих с рассеченной бровью был вынужден покинуть лед и уйти в раздевалку. В том же направлении последовал и чешский форвард «Спартака», получивший матч-штраф 5+20 минут и удаленный до конца игры.

До второго перерыва команды заработали еще по два удаления, но игра в большинстве не шла ни у тех, ни у других. После 30-й минуты ЦСКА начал захватывать территорию и даже создал несколько моментов, но либо броски были неточными, либо вратарь «Спартака» Юлиус Гудачек спасал команду. Красно-белые ответили лишь броском Цыплакова — мимо.

Большую часть третьего периода инициатива была уже у подопечных Олега Знарка. Его команда не давала ЦСКА развернуться. На 44-й минуте едва с пятака не переправил шайбу в ворота Робин Ганзл, но Юханссон отбил ее щитком. Лишь с 54-й минуты армейцы взяли игру под контроль и за три минуты создали три опасных момента. Максим Мамин не сумел затолкать шайбу в ближний угол с близкого расстояния, а броски Слепышева и Егора Рыкова отразил Гудачек.

Уникальный шанс в конце получил «Спартак», когда за две минуты до сирены двухминутный штраф дали Брендэну Лайпсику. Но ЦСКА выстоял в меньшинстве, и командам довелось играть овертайм. Там спартаковцы оказывали достойное сопротивление фавориту и даже имели пару возможностей забить, но в итоге в середине 20-минутки упустили перед пустым углом своих ворот Максима Шалунова, который забросил «золотой гол» в этой встрече, и армейцы повели в серии 1:0.

В еще одном матче дня ярославский «Локомотив» обыграл дома хельсинкский «Йокерит» (1:0). Вторые матчи стартовавших в среду серий пройдут в пятницу, 5 марта, на тех же аренах.

— «Спартак» показал, что может играть на равных с ЦСКА и биться за победу, — сказал «Известиям» бывший нападающий красно-белых Александр Кожевников. — Не знаю, получится ли так сопротивляться всю серию, но если команда сохранит дисциплину образца основного времени, улучшит большинство и уберет ошибки, допущенные в овертайме, она сможет дальше бороться за победу.

Напомним, еще четыре противостояния начались во вторник. Там все матчи закончились победами хозяев в основное время: магнитогорский «Металлург» взял верх над нурсултанским «Барысом» (7:4), омский «Авангард» не оставил шансов екатеринбургскому «Автомобилисту» (3:0), петербургский СКА выиграл у минского «Динамо» (4:2), московское «Динамо» одолело череповецкую «Северсталь» (1:0). Вторые матчи этих серий пройдут 4 марта.