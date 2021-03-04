 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
Счетная палата указала на недостатки подходов к финансированию терпрограмм ОМС
Мир
Зеленский наложил вето на закон о предотвращении коррупции
Мир
Байден на год продлил антироссийские санкции
Мир
Кандидат на пост госсекретаря США пообещала остановить «Северный поток – 2» любой ценой
Мир
США намерены наладить диалог с РФ и КНР по стратегической стабильности
Наука
Запуск прототипа корабля Starship отложен из-за проблемы с двигателем
Мир
Депутат рады заявил о подготовке властей Украины к войне
Армия
Су-27 «перехватил» два бомбардировщика США над Балтикой
Экономика
Источник сообщил об отсутствии решения комитета ОПЕК+ по добыче в апреле
/

На внеклеточном уровне: пациенты с болезнью Гоше остались без лекарств

Аукцион на поставку жизненно-необходимого препарата сорвался дважды
Фото: Depositphotos
Главный слайд
Начало статьи
На внеклеточном уровне: пациенты с болезнью Гоше остались без лекарств
2021-03-03 17:14:47">
2021-03-03 17:14:47
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пациенты с болезнью Гоше — их в России 450 человек — уже минимум два месяца не получают жизненно необходимый им препарат имиглюцераза. Такая ситуация с лекарством из списка федеральной программы «14 высокозатратных нозологий» происходит впервые, отметили во Всероссийском союзе пациентов. По сведениям организации, два аукциона на поставку отечественного биоаналога препарата были сорваны и когда состоится третий, пока неизвестно. Болезнь Гоше — редкое генетическое заболевание, при котором в организме человека не хватает фермента, расщепляющего жиры в клетках. При отсутствии фермент-заместительной терапии клетки начинают погибать.

Задержка вдыхания: больные муковисцидозом боятся остаться без лечения
В некоторых регионах врачи отказываются проводить внутривенную терапию на дому

Сорванные аукционы

Пациенты с орфанным (редким) заболеванием, болезнью Гоше, остались без жизненно необходимого им препарата имиглюцераза. Некоторые из них не получают лекарство уже более полугода, рассказала «Известиям» председатель межрегиональной общественной организации «Содействие инвалидам с детства, страдающим болезнью Гоше и их семьям» Марина Терехова.

До 2019 года пациенты получали оригинальный препарат имиглюцераза, который производит международная французская фармацевтическая компания «Санофи». Затем отечественная компания «Генериум» начала производить его биоаналог — глуразим.

С конца 2020-го по настоящее время, согласно сайту госзакупок, прошли два аукциона на поставку глуразима. Однако «Генериум» оба раза не принял участие в электронных торгах, которые проводил Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан Минздрава России.

На внеклеточном уровне
Минздрав
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Купить этот препарат в аптеках невозможно, государство закупает его для пациентов с редкими заболеваниями адресно и выдает бесплатно. Ведь стоит оно очень дорого — месячный курс терапии при болезни Гоше может доходить до 1,5 млн рублей.

Дороже жизни: 69% орфанных больных жалуются на проблемы с лекарствами
Для получения медикаментов семьи пациентов вынуждены обращаться в суд

— Сейчас более 200 пациентов с болезнью Гоше, среди которых есть дети, попали в катастрофическую ситуацию, так как многие не получают жизненно важный препарат уже минимум два месяца, — рассказала «Известиям» Марина Терехова.

Возглавляемая ей организация «Содействие инвалидам с детства, страдающим болезнью Гоше и их семьям» 2 марта направила обращение с описанием проблемы в Минздрав России, Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан, а также в «Генериум», «Санофи» и «Фармстандарт» (поставщик глуразима). Обращения есть в распоряжении «Известий».

Основной препарат

Программа «14 ВЗН», в которую включена болезнь Гоше, подразумевает закупку трех необходимых им лекарств: имиглюцеразы, велаглюцеразы альфа и талиглюцеразы альфа.

Примерно 70% пациентов с болезнью Гоше в России (всего их 450 человек в стране) необходима именно имиглюцераза. Остальные препараты появились позже и назначены меньшему числу пациентов. В частности, талиглюцераза альфа вошла в список 14 ВЗН год назад, и пока ее получают единицы больных, — отметил зампредседателя МОО «Содействие инвалидам с детства, страдающим болезнью Гоше и их семьям» Алексей Василевский.

На внеклеточном уровне
медсестра готовится сделать инъекцию ребенку
Фото: Depositphotos
Скрутили производство: пациенты с артритами остались без лекарств
Из аптек пропали три базовых препарата от этого заболевания

Переключить пациентов на другой препарат можно не всегда, пояснила «Известиям» врач-генетик, заведующая лабораторией наследственных болезней обмена веществ ФГБНУ «Медико-генетический научный центр им. академика Н.П. Бочкова» Екатерина Захарова. Решение о замене лекарства может принять только врач.

— Болезнь Гоше — это наследственное заболевание, при котором в организме не хватает определенного фермента, расщепляющего особые жиры. Пациентам необходима фермент-заместительная терапия. Без нее в клетках начнут накапливаться эти нерасщепленные жиры, и клетки станут погибать. В результате больные начинают страдать от нарушений свертываемости крови, увеличения селезенки, которая порой занимает всю брюшную полость, проблем с костями. Такие последствия развиваются, конечно, не за один день. Но если не получать терапию несколько месяцев, это рано или поздно начнется, — подчеркнула Екатерина Захарова.

Врач подтвердила, что и ей пациенты жалуются на проблему отсутствия имиглюцеразы.

Фуросемитизм: больным не хватит 250 тыс. обещанных упаковок препарата
Но Минздрав обещает преодолеть дефицит нерентабельного для производителей диуретика

Такое впервые

Отмена двух аукционов подряд в рамках программы ВЗН происходит впервые, подчеркнул сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев.

Напомним, федеральная программа Минздрава «14 высокозатратных нозологий» существует с 2008 года. Изначально в нее входило семь заболеваний, в 2018 году добавилось еще пять, а в конце 2019 года — еще два.

По мнению Юрия Жулева, проблема с закупкой лекарства заключается в несогласованности участников процесса.

— Аукцион не может не состояться два раза подряд. Ведь заранее известен производитель, закупщик и необходимый объем препарата в рамках определенного аукциона. Тем более что он закупается по госпрограмме «14 ВЗН» и предназначен для пациентов с орфанными заболеваниями. То есть перерывы в поставках таких лекарств для людей будут означать боли, страдания и инвалидизацию, — подчеркнул Юрий Жулев.

По его словам, Всероссийский союз пациентов рассчитывает получить в ближайшее время информацию о том, когда состоится новый аукцион и какие меры сейчас принимаются для исправления сложившейся ситуации.

На внеклеточном уровне
Медсестра подготавливает капельницу
Фото: Depositphotos
Бойцы СМА: родители детей со спинальной мышечной атрофией попросили лекарство у властей
Одна инъекция нового препарата стоит около 8 млн рублей

«Известия» запросили комментарии по дефициту препарата в Минздраве, «Генериуме», «Санофи» и «Фармстандарте».

В «Генериуме» изданию ответили, что компания не участвует в аукционах, так как не выполняет функции дистрибутора, являясь лишь производителем препарата глуразим. «Согласно условиям поставки первой партии лекарственного препарата глуразим, в 2021 году компания «Генериум» заблаговременно осуществила отгрузку семимесячной потребности продукции на склад дистрибутора, о чем был проинформирован Минздрав России соответствующим письмом за № 118/93 от 18.01.21», — сообщили в пресс-службе компании.

Напомним, что в конце 2020 года Союз пациентов от лица 20 пациентских объединений направил письмо президенту РФ Владимиру Путину, а также в правительство, Минздрав и Минпромторг со списком препаратов, которые являются дефицитными в России.

В обращении говорится, что, начиная с августа 2020 года, наметилась острая нехватка лекарств, среди которых есть жизненно важные для лечения онкобольных, пациентов с муковисцидозом, рассеянным склерозом, ревматическими заболеваниями, первичным иммунодефицитом и другими заболеваниями. Всего в списке 42 препарата.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021