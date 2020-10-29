Дороже жизни: 69% орфанных больных жалуются на проблемы с лекарствами

Большинство пациентов с редкими заболеваниями сообщили о сложностях с лекарственным обеспечением: 69% не получают препараты или получают их с перебоями . Об этом говорится в исследовании межотраслевого объединения «Фармпробег» совместно с центрами помощи людям с орфанными заболеваниями (результаты есть в распоряжении «Известий»). Кроме того, треть респондентов крайне плохо оценила качество организации медицинской помощи . Среди основных проблем — отсутствие узких специалистов, сложный процесс сбора документов на госпитализацию и плохая оснащенность стационара. Проблему лекарственного обеспечения признали и в Совфеде, отметив, что финансирование должно быть увеличено.

Остается желать лучшего

В исследовании приняли участие 812 респондентов с 258 заболеваниями из 50 регионов страны. Основной целью опроса было узнать мнения орфанных пациентов о системе здравоохранения. Одна из самых острых проблем для людей с такими болезнями — обеспечение лекарствами, от которых зависит их жизнь. Сложности испытывает большинство опрошенных: 69% не получают медикаменты или получают их с перебоями.

«Среди них 63% не могут добиться лекарств длительный период: 33% более пяти лет не могут получить необходимой лекарственной терапии», — говорится в результатах исследования.

Дороже жизни Фото: Depositphotos

Другой блок вопросов касался диагностирования, и тут тоже большая часть респондентов пожаловалась на проблемы. 54% из них рассказали, что срок постановки диагноза составляет от года и больше . При этом, по словам пациентов, основная причина этого заключается в низком уровне информированности врачей о редких болезнях. Улучшить ситуацию поможет включение в тарифы ОМС высокотехнологичных методов генетической диагностики, считают опрошенные.

Также пациентов попросили оценить в целом качество организации медицинской помощи. Треть пациентов поставила 1 балл из 10 . Основными недостатками они считают отсутствие узких специалистов, сложный процесс сбора документов на госпитализацию и плохую оснащенность стационара для лечения орфанных заболеваний. При этом нередки случаи, когда за помощью необходимо долго ехать. 34% опрошенных отметили, что им часто приходится обращаться в другой регион для получения медицинской помощи: 16% респондентов преодолевают расстояние до лечащего врача от 50 до 100 км, а 20% — свыше 100 км.

В битве за лекарство

Своей историей борьбы за медикаменты с «Известиями» поделилась Александра из Магнитогорска. У ее десятилетнего сына обнаружили синдром Моркио . На лечение этой болезни требуется несколько десятков миллионов рублей в год.

— Мы подали заявление на получение лекарств, однако генетик сказала готовиться к отказу и посоветовала собирать документы в суд . Один флакончик лекарства стоит около 120 тыс. рублей. Годовая сумма лечения — примерно 60–70 млн рублей. Нам, естественно, самим никак не потянуть ее. В течение месяца минздрав должен дать ответ, осталось две недели. Оплачивать должен Челябинский областной бюджет. Как мне известно, суд всегда принимает сторону пациентов. Но мы надеемся, что получится без разбирательств , потому что они обычно затягиваются минимум на год, — рассказала женщина.

Добиться получения медикаментов иногда сложно даже через суд, призналась «Известиям» Юлия из Ростова-на-Дону . Сначала ее ребенку с таким же диагнозом выписали лекарства, на следующий год врачи снизили дозировку, а затем и вовсе отменили лечение. Специалисты аргументировали свое решением тем, что оно не помогает.

Дороже жизни Фото: Depositphotos

— Я направляла жалобы во все возможные органы — в Минздрав, Роспотребнадзор, прокуратуру и Следственный комитет. Было большое разбирательство . Мы столкнулись с откровенным безразличием и незнанием законов. У нас было ощущение, что чиновники развязали войну против нашей семьи. Добиться справедливости не удалось. Только возбуждено уголовное дело. Руководство регионального Минздрава мне заявляло, что денег нет и лучше, по их мнению, помочь большему числу детей. Также мне говорили, что мой ребенок все равно умрет, — вспоминает женщина.

Для решения проблемы Юлия в конце 2019 года решилась переехать в Москву, где ей удалось восстановить курс лечения без судов и разбирательств . Сейчас она общается с мамами детей с аналогичным диагнозом из Ростовской, Челябинской и Ульяновской областей, а также из Ингушетии. Периодически женщина помогает писать исковые заявления и делится опытом борьбы. По ее словам, большинство семей получает препараты только через суд.

Сейчас лечение пациентов с редкими заболеваниями осуществляется за счет средств региональных бюджетов. Эта обязанность закреплена в постановлении правительства РФ от 19 декабря 2016 года № 1403. «Известия» направили запросы в министерства здравоохранения Челябинской и Ростовской областей, в администрации этих городов, а также в Минздрав России.

Дороже жизни Фото: Depositphotos

Обеспечение дорогостоящими лекарствами орфанных пациентов всегда было проблемой, признался «Известиям» сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый . Несмотря на постепенную регистрацию необходимых лекарств, ситуация не становится лучше из-за недостаточного финансирования. Семьи вынуждены приобретать медикаменты при поддержке фондов или разовых пожертвований.