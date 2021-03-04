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Ну, смотри: «Союзмультфильм» планирует запустить телеканал

Студия ведет переговоры с «Мультиландией», но не исключает и других партнеров
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Ну, смотри: «Союзмультфильм» планирует запустить телеканал
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2021-03-03 17:13:21
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Киностудия «Союзмультфильм» договаривается о запуске неэфирного детского канала, рассказали «Известиям» несколько источников на рынке телевидения. В качестве одной из возможных схем рассматривается запуск нового проекта на базе уже существующего телеканала «Мультиландия». В «Союзмультфильме» подтвердили «Известиям» информацию о переговорах с потенциальным партнером, но подчеркнули, что также рассматривают и других претендентов. Запуск нового канала на базе уже существующего позволит «Союзмультфильму» сэкономить порядка $3–5 млн и не тратить год-два на раскрутку, подсчитали эксперты.

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Говорит и показывает

«Союзмультфильм» уже давно обсуждает запуск своего телеканала, рассказал «Известиям» топ-менеджер одного из крупных операторов платного телевидения. По данным еще одного собеседника издания, в студии говорили о проекте с 2019 года.

Новый проект «Союзмультфильм» обсуждал с телеканалом «Мультиландия», чтобы запустить канал на его базе, знают еще два источника «Известий» среди операторов платного ТВ. Один из них слышал о консультациях несколько месяцев назад. В какой стадии эти переговоры сейчас, источники не знают.

«Мультиландия» и «Союзмультфильм» уже работают рядом друг с другом: указанный на сайте «Мультиландии» адрес телеканала совпадает с адресом здания «Союзмультфильма» в Москве на улице Королева. Киностудия предоставляет анимационным компаниям помещения в своем здании в рамках работы собственного технопарка — «Дома российской анимации».

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Один из основных владельцев учредителя «Мультиландии», предприниматель Денис Кулаков, также является совладельцем проекта «Монсики», в котором ранее предправления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева была одним из акционеров, указано в СПАРК. Также имя и фамилия бизнесмена совпадают с именем гендиректора компании brend4rent, с которой «Союзмультфильм» в 2018 году заключал соглашение по продвижению и развитию лицензионной программы киностудии.

В пресс-службе «Союзмультфильма» «Известиям» подтвердили информацию о переговорах с «Мультиландией» по запуску телеканала. Но подчеркнули: студия рассматривает и других претендентов на роль партнера в этом проекте.

— Создание собственного телеканала закреплено в долгосрочной стратегии развития «Союзмультфильма». Детали переговоров раскрывать пока преждевременно, — отметил представитель киностудии.

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Кадр из мультипликационного фильма «Ну, погоди!»
Фото: РИА Новости/И. Бреннер


Представитель «Мультиландии» не стал комментировать возможное сотрудничество.

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Для запуска неэфирного телеканала «Союзмультфильму» нужно получить лицензию Роскомнадзора. На сайте регулятора указано, что у киностудии есть лицензия СМИ на телеканал «Союзмультфильм ТВ», которую она получила в 2016 году. «Известия» направили запрос в Роскомнадзор.

В пресс-службе «Союзмультфильма» сообщили, что пока документы о получении вещательной лицензии неэфирного телеканала не подавались. Но лицензия на «Союзмультфильм ТВ» также позволяет киностудии использовать ее для работы телеканала.

Непростой канал

«Мультиландия» — тематический неэфирный канал, он присутствует в пакетах «Триколора», «НТВ-Плюс», «Ростелекома», МТС и других крупных операторов платного ТВ, распространяется как по спутнику, так и в кабеле, и на OTT-платформах. Опрошенные «Известиями» представители операторов подтвердили газете сотрудничество с «Мультиландией», но сообщили, что пока не получали от телеканала уведомлений о каких-либо изменениях в его работе.

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Ребенок смотрит мультфильм сидя на полу
Фото: Depositphotos
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По оценке Mediascope, по размеру аудитории «Мультиландия» входит в десятку самых крупных детских телеканалов, уступая в том числе «Карусели», «Мульту», Disney, Nickelodeon, Cartoon Network. В то же время он превосходит по аудитории, например, канал 2х2.

По словам двух источников «Известий», переговоры «Мультиландии» с «Союзмультфильмом» осложнялись тем, что канал вовлечен в ряд судебных процессов. Как следует из картотеки арбитража, учредитель «Мультиландии», компания «Киномания.ТВ», является ответчиком по ряду исков в Арбитражном суде Москвы и в Суде по интеллектуальным правам.

Перспективы и смыслы

Новый телеканал может быть популярен, уверен глава Ассоциации кабельного телевидения России Юрий Припачкин.

— Хорошего контента мало, его востребованность очевидна. Для меня всё, что связано с понятием «Союзмультфильм», носит знак качества, — высказался он.

Но новому игроку придется конкурировать с достаточно большим количеством других детских каналов, отметил контент-директор «ЭР-Телекома» Сергей Кожевников.

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Мальчик с персонажем мультфильма «Смешарики»
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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— Стоит также иметь в виду, что около 65% всей аудитории платного телевидения приходится на 20 бесплатных телеканалов первого и второго мультиплексов, причем одним из таких ресурсов является детская «Карусель». Остальные сотни различных каналов делят между собой оставшуюся аудиторию, то есть 35% всех телезрителей, которые являются абонентами различных операторов платного ТВ, — добавил эксперт.

Впрочем, коллаборация «Союзмультфильма», у которого есть узнаваемый бренд, с телеканалом, имеющим уже заключенные контракты с операторами и аудиторию, может дать положительный эффект для нового проекта, отметил Сергей Кожевников.

Запуск телеканала нужен «Союзмультфильму» для большей монетизации его контента, в том числе советской «Золотой коллекции», согласны оба эксперта. В этом стратегия российской киностудии будет повторять путь американского Disney, отметил Сергей Кожевников.

Если «Союзмультфильм» запустит проект на базе уже существующего канала, то сэкономит не только средства на раскрутку, но и время — от одного до двух лет работы. Что касается денег, то расходы только на оборудование для запуска телеканала могли бы составить $3–5 млн, отметил Юрий Припачкин.

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