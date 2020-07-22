«Союзмультфильм» выпустит новый сериал о приключениях Умки

Студия «Союзмультфильм» планирует выпустить новый сериал о приключениях медвежонка Умки. Об этом «РИА Новости» в среду, 22 июля, рассказал директор студии Борис Машковцев.

По его словам, к настоящему моменту уже созданы типажи персонажей, а также продуман характер их взаимоотношений. Также в работе находится сценарная разработка проекта. Машковцев отметил, что участием в новом проекте заинтересовались и российские, и зарубежные партнеры, пишет телеканал «360».

Мультфильм «Умка» вышел на экраны в 1969 году, автором сценария выступил писатель Юрий Яковлев, а режиссерами были Владимир Попов и Владимир Пекарь. Роль мальчика, с которым подружился медвежонок, озвучила Клара Румянова, чьим голосом говорит Заяц из «Ну, погоди!» и десятки других мультипликационных героев.

Самого Умку «научила говорить» актриса Маргарита Корабельникова, для которой эта роль стала самой звездной, пишет сайт aif.ru. Текст к песне «Колыбельная медведицы» написал автор сценария Юрий Яковлев, музыку сочинил композитор Евгений Крылатов, а исполнила ее певица Аида Ведищева.

В марте 2020 года студия заявила о готовящемся выпуске 26 серий о новых приключениях Умки, пишет «Москва 24».

В декабре 2019 года «Союзмультфильм» представил продолжение истории о белом медвежонке. Создатели подчеркивали, что новая серия расскажет о «важности искренней дружбы и теплых семейных взаимоотношений».