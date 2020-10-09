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«Союзмультфильм» назвал причину создания полнометражного фильма о Чебурашке

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Пресс-секретарь студии «Союзмультфильм» Марина Малыгина в комментарии порталу «Политика сегодня» рассказала о причинах снять полнометражный фильм о Чебурашке.

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По ее словам, это решение связано с популярностью этого героя у детей. Малыгина добавила, что в последние годы увеличился интерес к отечественным мультфильмам, и уточнила, что 35% всех мультсериалов на интернет-платформах составляют именно российские или советские.

«Киностудия будет принимать активное участие в подготовке этого фильма на всех этапах его производства и бережно следить за соответствием образа героя. Важно же дать новую жизнь, но при этом сохранить дух, традицию», — цитирует Малыгину телеканал «360».

Работы над проектом стартуют 2021 году, а его выход на экраны планируется в 2022 году.

О том, что в России снимут полнометражную семейную комедию «Чебурашка» с персонажем из советского мультфильма Романа Качанова, стало известно 7 октября. Режиссером будущей ленты выступит создатель фантастического блокбастера «Последний богатырь» Дмитрий Дьяченко. Производство картины потребует не менее 600 млн рублей. Окончательный бюджет сформируют после утверждения сценария.

Как пишет сайт kp.ru, в картине планируется большой объем компьютерной графики. В целом картина будет отрисованной, главные персонажи в ней — тоже. Кто будет озвучивать Чебурашку, Крокодила Гену и Шапокляк, пока не разглашается.

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