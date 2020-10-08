Про Чебурашку снимут полнометражный фильм

В России снимут полнометражную семейную комедию под рабочим названием «Чебурашка» с персонажем советского мультфильма. Об этом сообщается на официальном сайте студии «Союзмультфильм» в среду, 7 октября.

Режиссером будущей ленты выступит создатель фантастического блокбастера «Последний богатырь» Дмитрий Дьяченко, пишет телеканал «360». В настоящее время идет работа над сценарием: над ним трудятся авторы трилогии «Последний богатырь» во главе с Виталием Шляппо. По словам председателя правления «Союзмультфильма» Юлианы Слащевой, будущий фильм покажет «очень точное и гармоничное развитие образа героя в современном мире». Главного героя намерены создать с применением современных компьютерных технологий и интегрировать его в картину методом совмещения Full CG. По словам Шляппо, картина не будет буквальной экранизацией старой истории, но Чебурашку сделают «живым и теплым, озорным ушастым зверьком».

По словам генерального продюсера студии Yellow, Black and White Эдуарда Илояна, которая участвует в создании фильма, производство картины потребует не менее 600 млн рублей, пишет сайт aif.ru. Окончательный бюджет сформируют после утверждения сценария. Продюсеры рассчитывают получить субсидии Фонда кино.

Запуск проекта намечен на 2021 год. На экраны лента выйдет в 2022 году.

Как отмечает НСН, мультсериал «Крокодил Гена», в котором Чебурашка является одним из главных героев, как и мультфильмы «Винни Пух», «Ну, погоди!», «Умка», «Бременские музыканты», в 2019 году отметил 50 лет с момента выхода на экраны.