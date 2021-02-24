Собянин открыл «Союзмультпарк» на ВДНХ

Мэр Москвы Сергей Собянин и министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова в среду, 24 февраля, открыли мультимедийный центр «Союзмультпарк» на ВДНХ. Соответствующий пресс-релиз оказался в распоряжении «Известий».

«Союзмультпарк» размещается в павильоне № 7 «Семена», построенном во второй половине 1970-х годов по проекту архитекторов Зои Арзамасовой и Татьяны Петровой при участии инженера Дмитрия Земцова. Экспозицию нового досугового пространства представила председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

«Анимация стала большой и очень успешной отраслью экономики, которая создает тысячи качественных рабочих мест. Поэтому правительство Москвы будет и дальше наращивать поддержку этой индустрии. По поручению президента Российской Федерации мы помогаем провести модернизацию «Союзмультфильма», который станет студией, оснащенной самым современным оборудованием. А сегодня на ВДНХ открываем «Союзмультпарк» — первый российский мультимедийный центр, в котором каждый ребенок сможет заглянуть «внутрь» любимых мультфильмов», — сказала она.

В частности, в «Союзмультпарке» можно посетить четыре игровые зоны «Я и мультгерои», созданные по мотивам таких мультфильмов, как «Винни-Пух», «Золотая антилопа», «Осьминожки» и «Тайна третьей планеты».

Отмечается, что на аттракционах гости «Союзмультпарка» смогут принять участие в мастер-классах по созданию мультфильмов. Будущих мультипликационных героев можно будет вылепить из пластилина, нарисовать, раскрасить, вырезать. Мультипликатор доработает и смонтирует отснятый материал, поработает со звуком и укажет имена его создателей в титрах. Полностью мультфильм будет готов в течение 5–7 дней.

Ожидается, что ежегодно «Союзмультпарк» на ВДНХ будут посещать порядка 100 тыс. человек.

Сама киностудия «Союзмультфильм» в 2021 году планирует выпустить порядка 1,8 тыс. минут анимации. На данный момент в производстве находятся 43 проекта — сериальные, полнометражные и короткометражные фильмы. Так, в 2020 году киностудия начала работу над новым циклом мультфильмов про «Ну, погоди!». В новых сериях появятся новые герои — барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля. Сериал создается в партнерстве с курортом «Роза Хутор».