Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Постпреда ФРГ при ООН попросили не медлить с визитом в Крым
Политика
Президент Киргизии Жапаров пригласил Путина посетить республику
Политика
Памфилова сообщила о сокращении числа политических партий
Общество
Ростехнадзор оштрафовал проверяющую компанию после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске
Авто
Глава ФАР предложил пересмотреть налог на дорогие авто
Общество
Заболевший COVID-19 Соломин пробудет в больнице до конца недели
Наука
Первую трещину на МКС планируют загерметизировать на следующей неделе
Экономика
Стоимость биткоина вернулась к отметке $50 тыс.
Мир
В Норвегии сочли возможный конфликт с Россией самым страшным для НАТО

Собянин открыл «Союзмультпарк» на ВДНХ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мэр Москвы Сергей Собянин и министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова в среду, 24 февраля, открыли мультимедийный центр «Союзмультпарк» на ВДНХ. Соответствующий пресс-релиз оказался в распоряжении «Известий».

«Союзмультпарк» размещается в павильоне № 7 «Семена», построенном во второй половине 1970-х годов по проекту архитекторов Зои Арзамасовой и Татьяны Петровой при участии инженера Дмитрия Земцова. Экспозицию нового досугового пространства представила председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

«У «Ну, погоди!» есть шанс стать новым «Томом и Джерри» в мире»
Директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев — о возвращении брендов, спорах о «Чебурашке» и проблемах «Простоквашино»

«Анимация стала большой и очень успешной отраслью экономики, которая создает тысячи качественных рабочих мест. Поэтому правительство Москвы будет и дальше наращивать поддержку этой индустрии. По поручению президента Российской Федерации мы помогаем провести модернизацию «Союзмультфильма», который станет студией, оснащенной самым современным оборудованием. А сегодня на ВДНХ открываем «Союзмультпарк» — первый российский мультимедийный центр, в котором каждый ребенок сможет заглянуть «внутрь» любимых мультфильмов», — сказала она.

В частности, в «Союзмультпарке» можно посетить четыре игровые зоны «Я и мультгерои», созданные по мотивам таких мультфильмов, как «Винни-Пух», «Золотая антилопа», «Осьминожки» и «Тайна третьей планеты».

Отмечается, что на аттракционах гости «Союзмультпарка» смогут принять участие в мастер-классах по созданию мультфильмов. Будущих мультипликационных героев можно будет вылепить из пластилина, нарисовать, раскрасить, вырезать. Мультипликатор доработает и смонтирует отснятый материал, поработает со звуком и укажет имена его создателей в титрах. Полностью мультфильм будет готов в течение 5–7 дней.

Ожидается, что ежегодно «Союзмультпарк» на ВДНХ будут посещать порядка 100 тыс. человек.

Сама киностудия «Союзмультфильм» в 2021 году планирует выпустить порядка 1,8 тыс. минут анимации. На данный момент в производстве находятся 43 проекта — сериальные, полнометражные и короткометражные фильмы. Так, в 2020 году киностудия начала работу над новым циклом мультфильмов про «Ну, погоди!». В новых сериях появятся новые герои — барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля. Сериал создается в партнерстве с курортом «Роза Хутор».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021