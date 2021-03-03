Экс-президент Армении Кочарян проведет пресс-конференцию 4 марта

Экс-президент Армении Роберт Кочарян проведет пресс-конференцию 4 марта. Об этом в среду, 3 марта, сообщили «Известиям» в его офисе.

«Завтра, 4 марта, в 11:00 по ереванскому времени (10:00 мск) в гостинице «Бест Вестерн Конгресс» по адресу: ул. Италии, 1, состоится пресс-конференция второго президента Республики Армения Роберта Кочаряна», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что на мероприятие пригласили российских журналистов, которые работают в Армении, и аккредитованных в Ереване специальных корреспондентов российских медиа. Пресс-конференция пройдет на русском языке.

В конце февраля Роберт Кочарян призвал граждан поддержать военных, выступивших за отставку премьер-министра Никола Пашиняна. Он также отметил, что власти, потерпевшие поражение в войне, должны уйти.

25 февраля ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки Пашиняна. Тот в свою очередь усмотрел в этом попытку военного переворота, призвав своих сторонников выйти с протестами, а Оника Гаспаряна — покинуть пост начальника Генштаба ВС Армении.

Оппозиция со своей стороны также устроила митинги, требуя отставки премьер-министра.

Армянская оппозиция обвиняет премьера в «капитуляции» Армении после подписания соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Документ, который подписали Баку и Ереван при посредничестве Москвы, предусматривает прекращение огня в Карабахе, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану нескольких районов региона и возвращение беженцев домой. Пашинян назвал соглашение единственным способом завершить кровопролитие.