Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В Китае назвали недопустимым вмешательство стран Запада в дела России
Мир
Экс-президент Армении Кочарян проведет пресс-конференцию 4 марта
Мир
Военным Донбасса разрешили стрелять по позициям ВСУ
Мир
В Турции заявили о переговорах с РФ о покупке второго полка С-400
Интернет
Совфед предложил ввести в УК статью о запрете треш-стримов
Мир
Полиция Армении предупредила о возможных провокациях на митинге оппозиции
Экономика
AliExpress откроет пункты выдачи заказов в отделениях «Почты России»
Происшествия
Три человека погибли при пожаре в Татарстане
Общество
Прошедший февраль в Москве стал самым снежным за семь лет
Сюжет:

Экс-президент Армении Кочарян проведет пресс-конференцию 4 марта

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экс-президент Армении Роберт Кочарян проведет пресс-конференцию 4 марта. Об этом в среду, 3 марта, сообщили «Известиям» в его офисе.

Весной дорогу: оппозиция в Армении требует досрочных выборов в апреле
Парламентские фракции 3 марта проведут встречу с премьер-министром и предложат ему дату голосования

«Завтра, 4 марта, в 11:00 по ереванскому времени (10:00 мск) в гостинице «Бест Вестерн Конгресс» по адресу: ул. Италии, 1, состоится пресс-конференция второго президента Республики Армения Роберта Кочаряна», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что на мероприятие пригласили российских журналистов, которые работают в Армении, и аккредитованных в Ереване специальных корреспондентов российских медиа. Пресс-конференция пройдет на русском языке.

В конце февраля Роберт Кочарян призвал граждан поддержать военных, выступивших за отставку премьер-министра Никола Пашиняна. Он также отметил, что власти, потерпевшие поражение в войне, должны уйти.

25 февраля ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки Пашиняна. Тот в свою очередь усмотрел в этом попытку военного переворота, призвав своих сторонников выйти с протестами, а Оника Гаспаряна — покинуть пост начальника Генштаба ВС Армении.

Оппозиция со своей стороны также устроила митинги, требуя отставки премьер-министра.

Армянская оппозиция обвиняет премьера в «капитуляции» Армении после подписания соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Документ, который подписали Баку и Ереван при посредничестве Москвы, предусматривает прекращение огня в Карабахе, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану нескольких районов региона и возвращение беженцев домой. Пашинян назвал соглашение единственным способом завершить кровопролитие.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021