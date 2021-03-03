В Совфеде оценили призыв украинского политика к захвату Крыма

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков в среду, 3 марта, прокомментировал призыв украинского политика, бывшего депутата Верховной рады Татьяны Черновол готовиться к захвату полуострова.

По словам парламентария, Черновол уже не раз высказывала «неадекватные идеи». Последний ее призыв Цеков охарактеризовал пословицей «язык без костей».

«Черновол постоянно высказывала неадекватные идеи. Это агрессивный политик, устраивала потасовки, драки»,— сказал он «РИА Новости».

Цеков отметил, что большинство украинских политиков понимают, что военная агрессия против полуострова приведет к распаду Украины. Он подчеркнул, что всем уже понятно, что Крым окончательно вернулся в состав России.

Ранее в этот же день глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал призыв Черновол безумием. Он выразил уверенность, но Киев так и не сделал выводов о том, что агрессией нельзя построить нормальное цивилизованное и демократическое государство.

Накануне Черновол призвала готовиться к захвату Крыма «в любой момент». По ее словам, военный захват полуострова необходимо начать, когда в России начнутся «процессы турбулентности».

При этом 26 февраля бывший президент Украины Петр Порошенко резюмировал, что воссоединение Крыма с Россией стало финалом истории длительностью в 30 лет, и в этот период Киев предпринимал шаги к потере полуострова.

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. За присоединение высказались 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Однако Киев до сих пор считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва утверждала, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.