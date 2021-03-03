В Крыму назвали безумием призыв Черновол к захвату полуострова

Призыв украинского политика, бывшего депутата Верховной рады Татьяны Черновол готовиться к захвату Крыма на полуострове назвали безумием. Соответствующий комментарий сделал глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в среду, 3 марта.

«Всё это сплошное безумие. Только бессмертные или обезумевшие политики могут делать подобные заявления. В данном случае налицо признаки второго», — цитирует его «РИА Новости».

Парламентарий выразил уверенность, но Киев так и не сделал выводов о том, что агрессией нельзя построить нормальное цивилизованное и демократическое государство. Он указал, что украинские власти ввергли свою страну в гражданскую войну и экономический кризис, а теперь еще хотят «позариться» на Крым.

«Но всё это останется лишь в их больном воображении. Крым — неприступная крепость, а Россия — великая и мощная держава, способная защитить свои территории и свой народ в отличие от политического карлика в лице Украины», — заявил Гемпель.

Накануне стало известно, что Черновол призвала готовиться к захвату Крыма у России «в любой момент». По ее словам, военный захват полуострова необходимо начать, когда в России начнутся «процессы турбулентности».

При этом 26 февраля бывший президент Украины Петр Порошенко резюмировал, что воссоединение Крыма с Россией стало финалом истории длительностью в 30 лет, в период которой Киев предпринимал шаги к потере полуострова.

В декабре 2020 года бывший посол Украины в Минске Роман Бессмертный уже призывал провести военную операцию по захвату Крыма. По мнению Бессмертного, перед проведением операции Украине необходимо отселить с полуострова всех, «кто лоялен» Киеву. Однако каким образом власти будут решать этот вопрос, он не уточнил.

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. За присоединение высказались 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Однако Киев до сих пор считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва утверждала, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.