Воссоединение Крыма с Россией стало финалом истории длительностью в 30 лет, в период которой Киев предпринимал шаги к потере полуострова. Такое заявление в пятницу, 26 февраля, сделал бывший президент Украины Петр Порошенко.

«Драма 2014 года оказалась финалом почти 30-летней истории, в которой Украина делала шаг за шагом к тому, чтобы Крым был захвачен», — отметил политик в статье, опубликованной в газете «Украинская правда».

Как добавил экс-лидер Украины, после распада СССР Москва начала формировать с СНГ «пророссийские» автономии, а Украина не смогла остановить этот процесс. В связи с этим Киеву пришлось согласиться на размещение баз российских ВМФ в Севастополе.

Кроме того, по мнению Порошенко, украинские власти игнорировали события в Крыму, жители которого к 2014 году не считали Россию за врага, пишет «Газета.ру».

В конце 2020 года президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The New York Times отметил «близкие связи» Байдена с Киевом и его понимание особенностей украинского менталитета. Он призвал Вашингтон помочь Киеву в вопросе возвращения Крыма. По его мнению, США могли бы стать одним из ключевых игроков в создаваемой киевскими властями «Крымской платформе».

Крым стал регионом России после проведенного в 2014 году референдума. На нем 96,77% избирателей полуострова и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ.

Власти полуострова провели референдум после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что крымчане в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.