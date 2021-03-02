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На Украине призвали готовиться к военному захвату Крыма

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Украинский политик, бывший депутат Верховной рады Татьяна Черновол призвала готовиться к захвату Крыма у России «в любой момент». Об этом она заявила в эфире телеканала «Прямой».

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«Мы должны быть постоянно готовы к проведению буквально завтра военной операции по возвращению Крыма», — заявила она.

По мнению политика, необходимо дождаться, когда в России начнутся «процессы турбулентности».

«К этому нужно быть готовыми. Мы не готовимся», — отметила Черновол.

Заявление о необходимости возвращения Крыма с помощью «захвата» звучит от представителей Украины не впервые.

Ранее, в декабре прошлого года, украинский политолог, доктор социальной экономики Зиновий Свереда призвал Киев разработать стратегию военного «освобождения» Крыма и Донбасса и устроить России «Перл-Харбор».

В том же месяце бывший посол Украины в Минске Роман Бессмертный призвал провести военную операцию по захвату Крыма и вернуть эти территории Киеву силой.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал сделать тему полуострова «адской» для России, добавив, что над Симферополем будет поднят украинский флаг, писала «Газета.ру».

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение. Украина отказывается признавать итоги голосования.

В России неоднократно подчеркивали, что у страны нет агрессивных намерений в отношении других государств. Москва неоднократно утверждала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

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