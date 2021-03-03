В Амурской области снегоуборочная машина наехала на семилетнюю девочку

В городе Зея Амурской области водитель снегоуборочной машины наехал на семилетнего ребенка, сообщается на сайте региональной прокуратуры в среду, 3 марта. Девочка была госпитализирована с телесными повреждениями в реанимационное отделение местной больницы.

«Предварительно установлено, что 2 марта 2021 года в городе Зея погрузчик, принадлежащий одному из муниципальных учреждений города, производивший уборку снега на дороге, при движении задним ходом наехал на семилетнюю девочку», — сказано в сообщении.

В ходе проверки прокуратура установит обстоятельства происшествия, а также даст оценку соблюдению требований безопасности дорожного движения.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1. ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

Расследование находится на контроле прокуратуры.

28 февраля ребенок пострадал при обрыве аттракциона в московском ТЦ. В ходе проверки, проведение которой поручено Перовской межрайонной прокуратуре, будут установлены причины и условия произошедшего.