Ребенок пострадал при обрыве аттракциона в московском ТЦ

В торговом центре на востоке Москвы оборвался аттракцион, в результате пострадал один ребенок. Об этом 28 февраля сообщила глава пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Инцидент произошел в районе Перово.

«В ходе проверки, проведение которой поручено Перовской межрайонной прокуратуре, будут установлены причины и условия произошедшего», — заявила она.

Информация о состоянии здоровья других детей, которые находились в игровой зоне, уточняется.

Ранее, 26 февраля, в массовом ДТП в Саратовской области погибла семилетняя девочка. По данным Госавтоинспекции, между собой столкнулись три фуры и легковая иномарка.