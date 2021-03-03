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На севере Италии обнаружили новую мутацию коронавируса

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В итальянском городе Брешия ученые обнаружили новую мутацию коронавируса — «нигерийский штамм», заявил 2 марта президент Итальянского общества вирусологов и директор микробиологической лаборатории Арнальдо Карузо

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«Впервые в Италии мы выделили штамм [нигерийский], несущий мутации, которые вызывают озабоченность, поскольку они могут быть устойчивыми к доступным сегодня вакцинам против COVID-19», — цитирует его агентство ANSA.

Ранее в этот день ученые в Швеции выявили мутацию коронавируса SARS-CoV-2 у новорожденного ребенка, у матери которого диагностировали COVID-19.

В середине декабря 2020 года в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. Отмечалось, что штамм распространяется на 70% быстрее своего предшественника. Многие страны ограничили транспортное сообщение с Соединенным Королевством, а в самой стране были ужесточены противокоронавирусные меры.

Позднее, 1 февраля, в Англии зафиксировали 11 случаев заболевания иным, южноафриканским штаммом COVID-19 у людей, которые не посещали ЮАР и не контактировали с туристами, посещавшими республику. На следующий день стало известно, что стране была обнаружена новая мутация британского штамма коронавируса, которая встречается в южноафриканском и бразильском вариантах.

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