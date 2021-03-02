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В Швеции врачи обнаружили у новорожденного новую мутацию коронавируса

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Ученые в Швеции выявили мутацию коронавируса SARS-CoV-2 у новорожденного ребенка, у матери которого диагностировали COVID-19. Об этом во вторник, 2 марта, пишет The Conversation.

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В больницу Мальмё беременную женщину доставили с сильными болями в животе. При этом у младенца зафиксировали аномально низкую частоту сердечных сокращений из-за дефицита кислорода. Женщине провели операцию кесарева сечения и взяли анализ на коронавирус, который оказался положительным и у матери, и у младенца. Анализ генома вируса показал, что ребенок подхватил инфекцию еще до рождения.

Первоначально исследования показали идентичность вирусов у матери и ребенка, однако повторный анализ выявил у новорожденного новую разновидность.

«Это первый случай генетического изменения коронавируса в уникальных условиях передачи от матери к плоду до рождения», — заявила ученый, акушер-гинеколог из больницы Лундского университета Мехрен Зайгам.

По ее словам, мутации вирусов встречаются нередко, однако новый штамм, названный A107G, был обнаружен всего через пять дней после рождения ребенка. Зайгам допустила, что возникновение мутации произошло вследствие контакта новорожденного с внешней средой после извлечения из утробы матери.

Кроме того, специалист упомянула, что коронавирус повредил плаценту у матери: она была воспалена, а белок коронавируса нашли на материнской и плодовой сторонах.

COVID-19 женщина перенесла легко, ее выписали через четыре дня после родов. Младенцу из-за преждевременного появления на свет потребовалась неонатальная помощь. Однако благодаря выработке антител заболевание прошло без серьезных симптомов. Ученые пришли к выводу, что защиту обеспечила иммунная система ребенка, так как в грудном молоке женщины антител не было обнаружено.

По словам заместителя директора НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова, президента Российской ассоциации гинекологов-эндоскопистов Лейлы Адамян, беременные женщины, которые заболели COVID-19, чаще всего рожают детей без инфекции.

24 января эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Любовь Ерофеева дала советы по планированию беременности во время пандемии.

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