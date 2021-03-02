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YouTube удалил видео телеканала RT с речью Трампа

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Видеохостинг YouTube удалил видео телеканала RT с речью экс-президента США Дональда Трампа на конференции в Орландо.

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«За него же ранее видеохостинг влепил нам предупреждение. Якобы там было «недостаточно контекста, который дополнительно описывает и демонстрирует, что это Trump's violative CPAC speech» (оскорбительная речь Трампа. — Ред.), хотя это прямой эфир без комментариев», — говорится в сообщении в Telegram-канале RT во вторник, 2 марта.

При этом отмечается, что у Reuters, The Independent, ABC и многих других изданий запись того же выступления осталась.

В воскресенье во время выступления на конференции консервативных кругов США в Орландо Трамп заявил, что может вновь баллотироваться в президенты страны в 2024 году. При этом он отметил, что следующие выборы на пост главы государства демократы проиграют.

Это стало первым публичным выступлением Трампа в статусе экс-президента. RT получил предупреждение от YouTube за трансляцию его речи. В компании Google, которой принадлежит видеохостинг, сообщили, что политика сайта запрещает контент, где говорится об ошибках, которые повлияли на итоги выборов главы государства в США, однако для некоторых материалов бывают исключения, пишет «РИА Новости».

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