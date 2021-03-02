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Подозреваемого в убийстве семьи под Нижним Новгородом арестовали

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Подозреваемого в убийстве семьи из четырех человек в Нижегородской области арестовали. Об этом во вторник, 2 марта, сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

«Судом удовлетворено ходатайство следователя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Нижегородской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 26-летнему мужчине, подозреваемому в совершении убийства двух и более лиц, малолетнего», — отмечается в публикации на сайте СК.

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28 февраля в ведомстве рассказали, что семью из четырех человек в поселке Кудьма Нижегородской области убили из корыстных побуждений.

По версии следствия, 26-летний подозреваемый трудился в доме погибших подсобным рабочим. 28 февраля он напал с ножом на 64-летнего пенсионера в гараже на территории домовладения, а затем уже в доме убил его 63-летнюю супругу, их 41-летнюю невестку и ее 5-летнего сына.

Об убийстве четырех человек под Нижним Новгородом стало известно 1 марта. По факту убийства СК возбудил уголовное дело по п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, малолетнего»).

Сообщалось, что на причастность к убийству проверяют четырех человек, которые помогали погибшим нижегородцам по дому.

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