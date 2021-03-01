«Убил рабочий»: семью с маленьким ребенком нашли мертвой в Нижегородской области

В поселке Кудьма Нижегородской области нашли убитыми четверых человек: пожилую супружескую пару, их невестку и маленького внука. В тот же вечер сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Им оказался мигрант, помогавший семье по хозяйству и недовольный своей зарплатой. Совершив расправу, он попытался уехать в Москву, чтобы потом вернуться на родину и устроить личную жизнь. Подробности раскрытия резонансного преступления — в материале.

Семью обнаружил сосед

Вечером 28 февраля в поселке Кудьма Нижегородской области нашли убитой семью из четверых человек. Жертвами преступников стали пожилая супружеская пара и мать с маленьким сыном. На их телах были обнаружены множественные ножевые ранения, у женщины — следы изнасилования, а у мальчика — удушения.

Как выяснили следователи, коттедж, где было совершено преступление, принадлежал начальнику нижегородской дирекции связи Горьковской железной дороги Анатолию Королеву. Сначала неизвестные расправились с хозяином дома и его женой, а затем напали на их 41-летнюю дочь Елену и шестилетнего внука Мишу.

Спастись удалось только мужу Елены, который находился в командировке в другом городе, и их 14-летней дочери Маше. В воскресенье она уехала на тренировку по конному спорту и не успела вернуться домой.

— Девочка, находившаяся на занятиях, не смогла дозвониться до родственников и связалась по телефону с отцом. Именно он и попросил соседа сходить к нему домой. Обнаружив, что у соседей произошла трагедия, тот вызвал правоохранителей, — рассказали в региональном управлении СК.

Новость о случившемся стала шоком для жителей небольшого поселка: по их словам, семья была спокойной и приветливой, никогда с кем не ссорилась, хоть и не дружила близко. В Кудьме их считали обеспеченными и успешными людьми.

Погибшая Елена руководила цветочной студией Нижнем Новгороде, любила путешествовать и отдыхать с детьми на природе. Ее муж служил в одном из спецподразделений ФСБ и участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе.

Задержали рабочего

Через несколько часов сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в нападении на дом. Они пыталась скрыться из региона и направлялись в сторону Москвы, но полицейские, получившие от коллег ориентировку, остановили их Volkswagen Passat во Владимирской области. В салоне было четыре человека.

Пока в убийстве подозревается один из них, 26-летний уроженец Узбекистана, который когда-то участвовал в строительстве коттеджа, а затем остался помогать по хозяйству. По данным источника «Известий», мужчина несколько лет жил в подсобном помещении во дворе и был разнорабочим. С хозяевами расправился из корыстных побуждений: после нападения он обчистил дом, вынеся все драгоценности и крупную сумму денег.

— Похищенное он сложил в автомобиль, который сейчас доставляют из Владимирской области на эвакуаторе. Следователи допрашивают его знакомых, с которыми он передвигался, устанавливают собственника автомобиля, — отметил источник портала.

Соседи семьи рассказали «Известиям», что погибшая женщина и ее муж часто искали мигрантов для работ по дому и придомовой территории. Наемные рабочие регулярно менялись, постоянно оставался только один — в основном он занимался садом, помогал выращивать цветы. В последнее время он часто ссорился с хозяевами и просил повысить ему зарплату.

Собирался на родину

По словам знакомых мигранта, он прожил в России несколько лет. Приехал в Нижегородскую область на заработки, устроился в местную пекарню, но был вынужден уйти из-за конфликта с руководством. После этого он пошел работать в дом к «богатым людям».

Молодой человек никогда не рассказывал, чем занимается в коттедже и не делился, сколько ему платят. Но денег, судя по всему, не хватало: по словам продавщицы местного магазина, он часто приходил и просил одолжить ему продукты. Правда, потом всегда расплачивался — и влезал в новые долги.

Незадолго до случившегося мигрант признался, что мечтает вернуться на родину. Заявил, что «через месяц вернется домой, в Узбекистан, и женится». Однако никто из приятелей и подумать не мог, что он готовится напасть на хозяев. Все считали его тихим, спокойным и безобидным человеком.

— Он из тех, что мухи не обидят. Либо так умело притворялся, либо у него что-то случилось с головой. До сих пор не верится, что он мог такое совершить! — говорят они.

Убийце грозит пожизненное

Как рассказал «Известиям» адвокат Геннадий Нефедовский, убийце семьи грозит суровое наказание. Санкция статьи 105 части 2 («Убийство двух и более лиц») устанавливает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 20 лет либо до пожизненного.

— В данной ситуации, в случае убийства четверых человек с корыстным мотивом, более мягкой меры быть не может. Если, конечно, психиатрическая экспертиза признает его вменяемым, — сказал адвокат.

О том, какое наказание изберут для троих соучастников задержанного, говорить рано, добавил юрист. По его словам, следствию предстоит выяснить, были ли они в сговоре, и установить роль каждого из них в совершении преступления.

— Необходимо выяснить, каков был умысел — планировали ли они участвовать в убийстве семьи или ограблении дома. Возможно, они шли на разбойное нападение, а у одного из соучастников просто "снесло крышу", и он начал убивать людей. Тогда в отношении них будет возбуждено дело по другой статье Уголовного кодекса. Произошло чудовищное преступление, которое требует тщательного расследования и объективной оценки следствия, — отметил Нефедовский.

По данным правоохранительных органов, один из задержанных уже был судим за кражу.