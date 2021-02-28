Подозреваемых в убийстве четырех человек под Нижним Новгородом задержали

Сотрудники ГИБДД задержали подозреваемых в убийстве семьи из четырех человек, в том числе ребенка в поселке Кудьма Нижегородской области. Двое предполагаемых преступников, скрывшихся на Volkswagen Passat, были схвачены во Владимирской области, сообщает ТАСС.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, предварительной причиной убийства стал бытовой конфликт.

Как сообщает РЕН ТВ, автомобиль с еще одним подозреваемым сейчас разыскивают в Подмосковье.

По факту убийства четырех человек Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

Расследование уголовного дела взяла на контроль прокуратура Нижегородской области. Отмечается, что на место преступления выезжали заместитель прокурора региона и прокурор Приокского района.

Ранее стало известно, что в Нижегородской области в поселке Кудьма были убиты четыре человека, в том числе ребенок. Как сообщили в СУ СК России по региону, жертвами стали 5-летний мальчик, его 41-летняя мать, 64-летний дедушка и 63-летняя бабушка.