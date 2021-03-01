Названа предварительная причина убийства семьи под Нижним Новгородом

В убийстве семьи в Нижегородской области подозреваются рабочие, работавшие на участке погибших. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, преступление могло быть совершено с целью ограбления.

По предварительным данным, уже задержаны четыре человека, из них в отношении трех подтверждается причастность к преступлению. Отмечается, что трое подозреваемых работали на участке убитой семьи и помогали им по дому.

Ранее стало известно, что в Нижегородской области в поселке Кудьма были убиты четыре человека, в том числе ребенок. Как сообщили в СУ СК России по региону, жертвами стали 5-летний мальчик, его 41-летняя мать, 64-летний дедушка и 63-летняя бабушка.

По факту убийства четырех человек Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Расследование уголовного дела взяла на контроль прокуратура Нижегородской области. Отмечается, что на место преступления выезжали заместитель прокурора региона и прокурор Приокского района.