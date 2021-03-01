В СК назвали причину убийства семьи под Нижним Новгородом

Семью из четырех человек в поселке Кудьма Нижегородской области убили из корыстных побуждений. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК России.

По версии следствия, 26-летний подозреваемый трудился в доме погибших подсобным рабочим. 28 февраля он напал с ножом на 64-летнего пенсионера в гараже на территории домовладения, а затем уже в доме убил его 63-летнюю супругу, заверяют в СК.

«Затем он убил их 41-летнюю невестку и ее 5-летнего сына. Похитив крупную сумму денег и ценности, он скрылся с места преступления», — говорится в сообщении.

В этот момент 14-летняя девочка, находившаяся на занятиях, не смогла дозвониться до своих родственников и связалась по телефону со своим отцом. Находившийся в другом регионе мужчина попросил соседей сходить к нему домой и узнать, в чем дело. Именно соседи обнаружили убитых и вызывали правоохранителей.

Следователям удалось установить, что после совершения преступления подозреваемому помог скрыться его знакомый, с которым СК также проводит проверку.

Об убийстве четырех человек под Нижним Новгородом стало известно накануне. По факту убийства Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух и более лиц, малолетнего).

Сообщалось, что на причастность к убийству проверяют четырех человек, которые помогали погибшим нижегородцам по дому.