Восстановить провал: приблизились ли наши легкоатлеты к Играм в Токио

Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) одобрил план восстановления в правах Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). После этого решения шансы наших легкоатлетов выступить на Олимпийских играх в Токио увеличились, считают эксперты. Глава World Athletics Себастьян Коэ заявил, что Россия проделала невероятную работу, чтобы вернуть доверие легкоатлетического сообщества. Неужели лед тронулся и спустя шесть мы смогли выстроить конструктивный диалог с Коэ и его соратниками? Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования комиссии WADA. С тех пор отстранение неоднократно продлевалось.

Две недели ожидания

И.о. президента ВФЛА Ирина Привалова отметила, что у нее не было сомнений в положительном решении World Athletics. По ее словам Петр Иванов (бывший президент организации, вынужденный покинуть свой пост из-за получения государственного поста) и международные эксперты выработали четкий план по выходу из кризиса.

— Министерство спорта Российской Федерации приветствует решение World Athletics одобрить план по восстановлению ВФЛА, — заявил глава профильного ведомства Олег Матыцин. — Этот результат достигнут благодаря кропотливой работе большого количества экспертов из ВФЛА, World Athletics, ОКР, Минспорта России. Благодарю всех, кто участвовал в выработке решений, которые будут содействовать выходу российской лёгкой атлетики из кризиса последних лет. Утверждение плана — это важный, но при этом лишь первый шаг на долгом и трудном пути.

Понятно, что радоваться еще рано. Наши ведущие легкоатлеты не едут на чемпионат Европы в Польшу и вместо представительного старта вынуждены отправляться в отпуск. При этом вполне можно ожидать что со следующего крупного соревнования нам вернут нейтральный статус.

— 17-18 марта состоится совет World Athletics, — рассказал «Известиями» член президиума ВФЛА Михаил Гусев. — После этого рабочая группа пообещала выйти с характеристиками и предложениями по возвращению нашим спортсменам нейтрального статуса. На мой взгляд, все будет зависеть от того, произойдет ли очередная информационная атака на Россию перед советом. Если опять всплывут какие-то ужастики по нашей прошлой и нынешней жизни, то это может свести все старания на нет. Если такой атаки не будет, то высока вероятность, что нашим легкоатлетам вернут нейтральный статус.

Независимый эксперт World Athletics Маргарита Пахноцкая заявила ТАСС, что шансы наших спортсменов выступить на Олимпиаде в Японии значительно выросли.

— Много работы сделано, но еще больше предстоит сделать в будущем. Очень хорошо, что теперь есть четкая линия, согласно которой ВФЛА будет действовать. Стали ли российские легкоатлеты после утверждения плана ближе к Олимпийским играм в Токио? Их шансы выросли, — сказала Маргарита Пахноцкая.

Олимпийский шанс

Олимпийские игры должны состояться в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года. Плюс для наших ведущих спортсменов — Марии Ласицкене, Сергея Шубенкова и Анжелики Сидоровой — в том, что им не надо завоевывать олимпийских лицензий на международных стартах (к которым пока нет допуска). В легкой атлетике важно выполнить олимпийских норматив. Он уже выполнен, поэтому если World Athletics разрешит им получать нейтральный статус, то мы увидим их на главном старте четырехлетия (из-за пандемии нынешний олимпийский цикл затянулся на пять лет).

Вопросы есть только по Шубенкову, который попал в неприятную ситуацию. Чемпион мира в барьерном спринте, главная надежда мужской российской легкой атлетики сдал положительную пробу на допинг. Она была взята у 30-летнего спортсмена по линии Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Анализ выявил в организме Шубенкова запрещенный препарат, но в минимальной концентрации. Это оставляет шансы на удачный исход дела. Впереди вскрытие пробы «Б», и до этого момента антидопинговые организации (то есть, РУСАДА и федерация) не имеют права разглашать информацию о проблемах спортсмена.

Причем, если в своей карьере Шубенкову удавалось участвовать в Играх (занял 12-е место в Лондоне), то для Ласицкене и Сидоровой Олимпиада в Токио может стать дебютной.

— Очень хочется увидеть всех наших ведущих спортсменов на Олимпиаде нынешним летом, — отметила в беседе с «Известиями» олимпийская чемпионка 2004 года в прыжках в длину, член Совета Федерации РФ Татьяна Лебедева. — Если та же Ласицкене или Сидорова в своей карьере так и не смогут принять участие в Играх (по независящим от них причинам), то это будет трагедия. Они точно заслужили свой шанс. Надеюсь, что в World Athletics пойдут навстречу нашим спортсменам и не будут повторять своих действий, как на Играх-2016 в Рио.

Последний раз наши легкоатлеты принимали участие в крупном старте в нейтральном статусе полтора года назад. Золото из Катара увезли Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова. Первая стала трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, вторая вырвала победу у американки Сэнди Моррис в очень плотной борьбе в прыжках с шестом. Сергей Шубенков стал вторым в беге на 110 метров с барьерами, серебро оказалось у ходока Василия Мизинова, Михаил Акименко и Илья Иванюк заняли второе и третье места в прыжках в высоту.