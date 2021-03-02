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Адмирал оценил последствия поставок Пентагоном военных катеров Киеву

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Соединенные Штаты поставками катеров подливают масло в огонь, вселяя в Украину уверенность в возможности собственных Военно-морских сил провести успешную десантную операцию против России. Об этом заявил 2 марта экс-командующий Черноморским флотом РФ (1998–2002) адмирал Владимир Комоедов.

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По его словам, американцы поставляют украинцам быстроходные и маневренные малые боевые корабли. «Эти катера также нужны Киеву, чтобы иметь если не превосходство, то хоть какое-то влияние на море, и тут американцы рады подлить масло в огонь не только в Азовском, но и на Черном море», — цитирует адмирала «РИА Новости».

Усиление украинских ВМС новыми кораблями не позволит Киеву провести даже гипотетически успешную десантную операцию против России в районе Крыма, подчеркнул он. Полагаться на катера в них невозможно, добавил адмирал.

Накануне в Пентагоне объявили о новом пакете помощи Украине на $125 млн, предусматривающем закупку двух патрульных катеров Mark IV. В период 2021–2024 годов Киев планирует получить восемь таких катеров. Также Киеву пообещали новый транш в $150 млн в случае успеха военной реформы в этой стране.

В пакет помощи США Украине на $125 млн не входят противотанковые комплексы Javelin.

19 февраля шеф Пентагона Ллойд Остин заявил о приверженности Вашингтона укреплению Вооруженных сил Украины.

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