Пентагон назвал условия выделения $150 млн Украине

Пентагон объявил об условиях выделения $150 млн в виде военной помощи, которая была утверждена конгрессом на 2021 бюджетный год, для Украины. Об этом во вторник, 2 марта, сообщает The Washington Post.

«Выделения в размере $150 млн не будут предоставлены до тех пор, пока Госдепартамент и минобороны не смогут подтвердить конгрессу, что Украина добилась достаточного прогресса в ключевых оборонных реформах в этом году», — отмечает ведомство.

Министерство призывает Украину продолжать проводить реформы, которые позволяют стране «укрепить гражданский контроль над военными», а также «способствуют повышению прозрачности в закупках». Отмечается, что подобные направления соответствуют принципам и стандартам НАТО.

Кроме того, в сообщении говорится еще о $125 млн, которые подразумевают поставку двух вооруженных патрульных катеров, что позволит Украине защищать свою территорию.

Ранее, 1 марта, сообщалось, что в пакет помощи США Украине на $125 млн не входят противотанковые комплексы Javelin. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что это будут два патрульных катера Mark IV. Он также отметил, что деньги на данную цель выделит Вашингтон.

В конце февраля начальник Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Корнейчук заявил, что Киеву важны достижение совместимости армии с военными формированиями НАТО, а также получение финансовой помощи. Он подчеркнул, что практическая и материально-техническая помощь от альянса является приоритетной. В связи с этим в нынешнем году Украина продолжит проводить реформы по стандартам Североатлантического альянса.

19 февраля шеф Пентагона Ллойд Остин высказал мнение, согласно которому США привержены укреплению вооруженных сил Украины. По его словам, это необходимо для противостояния с Россией.