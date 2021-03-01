В новом пакете военной помощи США Украине не будет ракет Javelin

В пакет помощи США Украине на $125 млн не входят противотанковые комплексы Javelin, сумма в основном пойдет на два патрульных катера. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге, который транслируется в Twitter ведомства в понедельник, 1 марта.

По его словам, это будут два патрульных катера Mark IV. Включая их, Пентагон поставит на Украину в общей сложности до восьми патрульных катеров в 2021–2024 финансовых годах в рамках своих обязательств по поставкам.

«Ракеты Javelin не входят в этот пакет», — сказал он.

Пресс-секретарь добавил, что средства на это выделит Вашингтон.

Ранее в этот же день Кирби сообщил, что новая американская администрация предоставит Киеву еще $125 млн в качестве нового пакет военной помощи. В него включены усилия по подготовке, оснащению и инструктажу, чтобы помочь Украине «сохранить территориальную целостность» и «обеспечить охрану ее границ».

Выделенные средства направлены на улучшение «оперативной совместимости с НАТО».

В конце февраля начальник Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Корнейчук заявил, что Киеву важны достижение совместимости армии с военными формированиями НАТО, а также получение финансовой помощи. Он подчеркнул, что практическая и материально-техническая помощь от альянса является приоритетной. В связи с этим в нынешнем году Украина продолжит проводить реформы по стандартам Североатлантического альянса.

Корнейчук добавил, что в этом году страна собирается получить береговой ракетный комплекс «Нептун», средний разведывательный корабль, американские патрульные катера типа Island и другое вооружение.