Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Словакия зарегистрировала вакцину «Спутник V»
Мир
Эксперты оценили возможность третьей волны коронавируса в Европе
Политика
Замминистра энергетики Инюцына освободили от должности
Мир
США выделят Украине новый пакет военной помощи в $125 млн
Общество
Синоптики предупредили о мощном арктическом вторжении в Россию к выходным
Общество
В ВОЗ заявили о продолжении второй волны коронавируса
Спорт
Путин поздравил Большунова с победой на ЧМ по лыжным гонкам
Мир
Пашинян попросил у соотечественников прощения за свои ошибки
Общество
Минздрав внес «Сурфактант-БЛ» в список рекомендованных для лечения COVID

В новом пакете военной помощи США Украине не будет ракет Javelin

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В пакет помощи США Украине на $125 млн не входят противотанковые комплексы Javelin, сумма в основном пойдет на два патрульных катера. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге, который транслируется в Twitter ведомства в понедельник, 1 марта.

Не НАТО угрожать: альянс решил усилиться в Черном море
Украина и Североатлантический блок проведут учения в Одессе

По его словам, это будут два патрульных катера Mark IV. Включая их, Пентагон поставит на Украину в общей сложности до восьми патрульных катеров в 2021–2024 финансовых годах в рамках своих обязательств по поставкам.

«Ракеты Javelin не входят в этот пакет», — сказал он.

Пресс-секретарь добавил, что средства на это выделит Вашингтон.

Ранее в этот же день Кирби сообщил, что новая американская администрация предоставит Киеву еще $125 млн в качестве нового пакет военной помощи. В него включены усилия по подготовке, оснащению и инструктажу, чтобы помочь Украине «сохранить территориальную целостность» и «обеспечить охрану ее границ».

Выделенные средства направлены на улучшение «оперативной совместимости с НАТО».

В конце февраля начальник Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Корнейчук заявил, что Киеву важны достижение совместимости армии с военными формированиями НАТО, а также получение финансовой помощи. Он подчеркнул, что практическая и материально-техническая помощь от альянса является приоритетной. В связи с этим в нынешнем году Украина продолжит проводить реформы по стандартам Североатлантического альянса.

Корнейчук добавил, что в этом году страна собирается получить береговой ракетный комплекс «Нептун», средний разведывательный корабль, американские патрульные катера типа Island и другое вооружение.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021