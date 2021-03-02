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В США отказались делиться вакциной от COVID-19 с другими странами

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США пока не планируют делиться вакцинами с другими странами. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что первыми прививки сделают американцам, передает телеканал «Известия». Позднее Вашингтон рассмотрит возможность помощи союзникам. На данный момент иммунизацию прошли более 27 млн граждан. Количество зараженных в США — порядка 28,6 млн. В стране разрешены к применению три вакцины.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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