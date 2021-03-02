США проведут на МКС эксперимент по противоракетной обороне

Агентство по космическим разработкам США протестирует на Международной космической станции (МКС) аппаратуру для отслеживания пусков гиперзвуковых ракет Prototype Infrared Payload (PIP), сообщил американский специализированный сайт Spacenews.com.

По его данным, PIP, работающая в инфракрасном диапазоне, будет находиться на борту американского грузового корабля Cygnus компании Northrop Grumman, который запустят на ракете Antares с острова Уоллопс, штат Вирджиния.

В июне Northrop Grumman получила контракт на $13,8 млн от Агентства космического развития на этот эксперимент. Прототип аппаратуры будет собирать образцы данных для разработки алгоритмов, которые датчики затем будут использовать для идентификации гиперзвуковых и баллистических ракет, летящих на низких орбитах.

В дальнейшем эту аппаратуру планируется установить на низкоорбитальных спутниках предупреждения о ракетном нападении.

В настоящее время у Пентагона есть сенсорные спутники, которые могут обнаруживать ракеты, запущенные с геостационарной орбиты, но необходимо разработать алгоритмы, которые могут обнаруживать гиперзвуковые ракеты на фоне быстро движущихся низких околоземных орбит.

В 2020 году Пентагон запустил в космос несколько военных спутников. В июне с МКС запустили малый спутник Red-Eye-3, в том же месяце вывели на орбиту Земли аналогичный аппарат — Red-Eye-2.