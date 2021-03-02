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США проведут на МКС эксперимент по противоракетной обороне

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Агентство по космическим разработкам США протестирует на Международной космической станции (МКС) аппаратуру для отслеживания пусков гиперзвуковых ракет Prototype Infrared Payload (PIP), сообщил американский специализированный сайт Spacenews.com.

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По его данным, PIP, работающая в инфракрасном диапазоне, будет находиться на борту американского грузового корабля Cygnus компании Northrop Grumman, который запустят на ракете Antares с острова Уоллопс, штат Вирджиния.

В июне Northrop Grumman получила контракт на $13,8 млн от Агентства космического развития на этот эксперимент. Прототип аппаратуры будет собирать образцы данных для разработки алгоритмов, которые датчики затем будут использовать для идентификации гиперзвуковых и баллистических ракет, летящих на низких орбитах.

В дальнейшем эту аппаратуру планируется установить на низкоорбитальных спутниках предупреждения о ракетном нападении.

В настоящее время у Пентагона есть сенсорные спутники, которые могут обнаруживать ракеты, запущенные с геостационарной орбиты, но необходимо разработать алгоритмы, которые могут обнаруживать гиперзвуковые ракеты на фоне быстро движущихся низких околоземных орбит.

В 2020 году Пентагон запустил в космос несколько военных спутников. В июне с МКС запустили малый спутник Red-Eye-3, в том же месяце вывели на орбиту Земли аналогичный аппарат — Red-Eye-2.

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