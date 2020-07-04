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США планируют вывести на орбиту секретный разведывательный спутник

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Фото: TASS/Imago/Eibner Europa
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Американская ракета носитель Minotaur-4 должна стартовать на орбиту с секретным спутником 15 июля в интересах Национального управления военно-космической разведки США. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на NASA.

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По предварительным данным, запуск ракеты планируется осуществить с космодрома Уоллопс, на атлантическом побережье американского штата Вирджиния.

Отмечается, что это первый запуск с данного космодрома, который будет проведен под управлением недавно сформированных Космических сил США.

Ракета-носитель Minotaur-4 разработана корпорацией Northrop Grumman на базе выведенной из эксплуатации межконтинентальной баллистической ракеты Peacekeeper. Ракета способна доставлять на низкую околоземную орбиту (до 185 км) полезную нагрузку массой до 1725 кг.

25 июня сообщалось, что с Международной космической станции 24 июня запустили малый спутник Red-Eye-3, принадлежащий Пентагону. 17 июня с МКС вывели аналогичный аппарат — Red-Eye-2.

Масса аппарата составила 110 кг. Он был доставлен на МКС американским грузовым кораблем Cygnus в феврале 2020 года.

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