Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В Госдуме призвали Украину прекратить шантаж Крыма водой
Общество
В МЧС предупредили о приближении тихоокеанского циклона к берегам Камчатки
Общество
Бирюлевскую и Рублево-Архангельскую линии могут соединить внутри БКЛ
Общество
Матвиенко выступила за перевод всех школьников на пятидневку
Общество
Срочную службу предложили включить в стаж для досрочного выхода на пенсию
Мир
В США признали Су-35 одним из самых красивых современных истребителей
Мир
Постпред США в ООН выступила за сотрудничество с РФ в условиях разногласий
Туризм
Матвиенко посоветовала россиянам планировать летний отпуск в России
Наука
В Аргентине нашли останки самого древнего титанозавра в мире

Срочную службу предложили включить в стаж для досрочного выхода на пенсию

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Совет Федерации (СФ) и Министерство труда и социальной защиты РФ начали рассмотрение вопроса о включении срочной службы в армии в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию. Об этом 2 марта заявила зампред комитета СФ по социальной политике Елена Бибикова.

В ожидании главного: фракции вновь поднимут вопрос индексации пенсий
В Госдуме готовятся обсудить с Владимиром Путиным наболевшие проблемы

Отмечается, что для реализации инициативы потребуется около 2 млрд рублей каждый год.

«Учитывая то, что служба в армии является конституционной обязанностью, у человека в отличие от других нестраховых периодов нет права выбора. В итоге тот человек, который не служил, оказывается в более выгодных условиях в пенсионном отношении, чем тот, который служил», — рассказала Бибикова ТАСС.

Сенатор отметила, что сейчас получить пенсию на льготных условиях могут те мужчины, у который трудовой стаж достиг 42 лет, и женщины со стажем 37 лет.

Днем ранее Бибикова заявила о начале разработки предложения по включению военной службы по призыву в счет пенсионного стажа. Кроме того, Бибикова отметила, что с 1 апреля в РФ на 2,6% будут проиндексированы социальные пенсии.

Ранее, в январе, стало известно, что в Госдуму внесли законопроект о возможности проведения в течение года дополнительной индексации пенсий.

По словам главы комитета по труду и соцполитике нижней палаты парламента Ярослава Нилова, внесенный депутатами фракции ЛДПР законопроект предлагает осуществлять дополнительную индексацию социальных пенсий, страховых пенсий, а также фиксированной выплаты к страховой пенсии.

Ранее, 5 января, в ходе совещания президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что сбоев при индексации пенсий не произойдет. В свою очередь глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что индексация пенсий в 2021 году будет выше уровня инфляции, повышенные выплаты получат 32 млн человек.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021