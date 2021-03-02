Срочную службу предложили включить в стаж для досрочного выхода на пенсию

Совет Федерации (СФ) и Министерство труда и социальной защиты РФ начали рассмотрение вопроса о включении срочной службы в армии в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию. Об этом 2 марта заявила зампред комитета СФ по социальной политике Елена Бибикова.

Отмечается, что для реализации инициативы потребуется около 2 млрд рублей каждый год.

«Учитывая то, что служба в армии является конституционной обязанностью, у человека в отличие от других нестраховых периодов нет права выбора. В итоге тот человек, который не служил, оказывается в более выгодных условиях в пенсионном отношении, чем тот, который служил», — рассказала Бибикова ТАСС.

Сенатор отметила, что сейчас получить пенсию на льготных условиях могут те мужчины, у который трудовой стаж достиг 42 лет, и женщины со стажем 37 лет.

Днем ранее Бибикова заявила о начале разработки предложения по включению военной службы по призыву в счет пенсионного стажа. Кроме того, Бибикова отметила, что с 1 апреля в РФ на 2,6% будут проиндексированы социальные пенсии.

Ранее, в январе, стало известно, что в Госдуму внесли законопроект о возможности проведения в течение года дополнительной индексации пенсий.

По словам главы комитета по труду и соцполитике нижней палаты парламента Ярослава Нилова, внесенный депутатами фракции ЛДПР законопроект предлагает осуществлять дополнительную индексацию социальных пенсий, страховых пенсий, а также фиксированной выплаты к страховой пенсии.

Ранее, 5 января, в ходе совещания президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что сбоев при индексации пенсий не произойдет. В свою очередь глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что индексация пенсий в 2021 году будет выше уровня инфляции, повышенные выплаты получат 32 млн человек.