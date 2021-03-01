В Совфеде предложили включить службу по призыву в пенсионный стаж

В Совете Федерации занимаются разработкой предложения по включению военной службы по призыву в счет пенсионного стажа. Об этом 1 марта заявила замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова.

«Мы над этим работаем, служба по призыву не подразумевает выборы гражданина, все обязаны ее пройти», — отметила сенатор в ходе вебинара, который состоялся на базе центральной общественной приемной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева.

Кроме того, Бибикова отметила, что с 1 апреля в РФ на 2,6% будут проиндексированы социальные пенсии.

Ранее в январе стало известно, что в Госдуму внесли законопроект о возможности проведения в течение года дополнительной индексации пенсий.

По словам главы комитета по труду и соцполитике нижней палаты парламента Ярослава Нилова, внесенный депутатами фракции ЛДПР законопроект предлагает осуществлять дополнительную индексацию социальных пенсий, страховых пенсий, а также фиксированной выплаты к страховой пенсии.

Согласно документу, предполагается, что социальные пенсии будут индексироваться ежегодно с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в России за прошедший год в соответствии с действующим порядком и дополнительно с 1 июля, в случае если темп инфляции за прошлый год превысит темп роста прожиточного минимума пенсионера за аналогичный период.

Ранее, 5 января, в ходе совещания президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что сбоев при индексации пенсий не произойдет. В свою очередь глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что индексация пенсий в 2021 году будет выше уровня инфляции, повышенные выплаты получат 32 млн человек.