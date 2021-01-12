В Госдуму внесли проект о дополнительной индексации пенсий в течение года

Законопроект о возможности проведения в течение года дополнительной индексации пенсий внесли в Госдуму. Об этом во вторник, 12 января, сообщил один из авторов проекта глава комитетапо труду и соцполитике нижней палаты Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

По его словам, внесенный депутатами от ЛДПР законопроект предлагает осуществлять дополнительную индексацию социальных пенсий, страховых пенсий, а также фиксированной выплаты к страховой пенсии.

Согласно документу, предполагается, что социальные пенсии будут индексироваться ежегодно с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в России за прошедший год в соответствии с действующим порядком и дополнительно с 1 июля, в случае если темп инфляция за прошлый год превысит темп роста прожиточного минимума пенсионера за аналогичный период.

Страховые пенсии предлагается индексировать с 1 января исходя из стоимости одного пенсионного коэффициента, а с 2025 года — ежегодно с 1 февраля на индекс роста потребительских цен за прошедший год, с 1 апреля — исходя из роста доходов ПФР.

Также предполагается индексация фиксированной выплаты к страховой пенсии с 1 января, а с 2025 года — ежегодно с 1 февраля на индекс роста потребительских цен за прошедший год. При этом правительству Российской Федерации будет предоставлено право принять решение о дополнительном увеличении размера фиксированной выплаты к страховой пенсии с 1 апреля с учетом роста доходов ПФР.

Ранее, 5 января, в ходе совещания президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что сбоев при индексации пенсий не произойдет. В свою очередь, глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что индексация пенсий в 2021 году будет выше уровня инфляции, повышенные выплаты получат 32 млн человек.