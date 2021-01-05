Путин выразил надежду на отсутствие сбоев при индексации пенсий
Президент России Владимир Путин заявил, что надеется на отсутствие сбоев при индексации пенсий. В ходе совещания по вопросам соцзащиты населения 5 января он поручил доложить, как отлажен данный механизм.
«С 1 января текущего года у нас уже заложена очередная индексация пенсий на 6,3%, то есть выше уровня инфляции», — сказал глава государства.
Он отметил, что знает о наличии резервных средств на данные цели.
«Надеюсь, что здесь никаких сбоев не будет», — добавил российский лидер.
Накануне Путин поручил правительству РФ до 1 февраля 2021 года представить предложения по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров.
В конце октября глава Минфина России Антон Силуанов выступил против индексации пенсий работающим пенсионерам. По словам министра, заработная плата в последние годы растет и индексировать пенсию работающим пенсионерам не совсем справедливо. Он добавил, что важно сосредоточиться на тех пенсионерах, которые не работают.
В октябре аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» сообщили, что на возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам понадобится примерно 200 млрд рублей в год в виде трансфертов в бюджет Пенсионного фонда России.