Глава Минтруда заявил об индексации пенсий в 2021 году выше уровня инфляции

Индексация пенсий в 2021 году будет выше уровня инфляции, повышенные выплаты получат 32 млн человек. Об этом заявил глава Минтруда России Антон Котяков в ходе совещания по вопросам соцзащиты населения 5 января.

«В этом году индексация составила 6,3%, что также превышает уровень инфляции. Средний размер страховой пенсии по старости увеличен на 1 039 рублей и с учетом индексации составит 17 541 рубль», — сказал Котяков.

По его словам, на индексацию пенсий направлено 374 млрд рублей. Январские пенсии в декабре 2020 года досрочно получили 11 млн человек, то есть 23% от общего числа, добавил министр.

Ранее в ходе совещания президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что сбоев при индексации пенсий не произойдет.

В России с 1 января 2021 года вступил в силу закон о заморозке накопительной части пенсии россиян. Заморозка накопительной части пенсии началась с 2014 года. Тогда отчисления в размере 6% от зарплаты россияне стали направлять на страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам.

В октябре 2020 года в России вступили в силу обновленные правила получения пенсий, согласно которым пенсионеры смогут выбирать дату зачисления выплат на счет при решении сменить банк.

Кроме того, в том же месяце правительство РФ направило 12 регионам почти 904 млн рублей на социальные доплаты пенсионерам.